ЧОП из Крыма внесли в черный список из‑за сорванного охранного контракта в Барнауле

Компания уже 11 раз включалась в реестр недобросовестных поставщиков УФАС

25 февраля 2026, 13:23, ИА Амител

В Барнауле расторгнут контракт на охрану нежилого здания из‑за неоднократных нарушений со стороны подрядчика. Об этом говорится в сообщении краевого УФАС.

Договор на оказание круглосуточных охранных услуг для здания по адресу ул. Интернациональная, 92, был заключен в ноябре прошлого года по итогам аукциона.

Стоимость контракта составила 1,96 млн рублей — это на 41,5% ниже начальной максимальной цены. Согласно условиям, услуги должны были начать оказывать с 1 декабря в течение года.

Однако, как установил антимонопольный орган, подрядчик не выполнил обязательства в установленный срок. Компания приступила к работе лишь через четыре дня после оговоренной даты, при этом не предоставила необходимые документы на сотрудников.

Спустя неделю заказчик зафиксировал отсутствие охранников на объекте. Требования о возобновлении оказания услуг остались без ответа.

В результате комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Соответствующие сведения были направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы.

В УФАС уточнили, что с декабря 2025 года компания, зарегистрированная в Симферополе, уже 11 раз включалась в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее Алтайское краевое УФАС внесло организацию в черный список из‑за срыва контракта на охрану Центральной городской больницы Белокурихи. Срок ограничения на участие в закупках исчисляется с момента последнего включения в реестр.

