Что известно о новом мессенджере "Зосима", который хотят запустить, и зачем он нужен?

30 октября, накануне Хэллоуина, планировалась презентация православного мессенджера "Зосима". Чем примечателен продукт, сможет ли он прижиться на российском рынке, когда пользователи получат его и как относится к нему РПЦ – в материале amic.ru.

Почему мессенджер назван "Зосима"?

Зосима – так звали одного из основателей Соловецкого монастыря. Канонизован церковным собором 1547 года. Почитается в лике преподобных, дни памяти – 17 (30) апреля и 8 (21) августа.

Кто является создателем православного мессенджера?

Разработкой сервиса занимался фонд "Иннотех XXI", возглавляемый Алексеем Агаповым. Согласно официальному сайту, был создан для поддержки русской православной культуры, а также "применения новейших инновационных технологий в целях сохранения и возрождения памятников культуры и объектов русской церковной архитектуры".

Кстати, поначалу "Зосима" создавался как рабочий инструмент для проекта "Спаси и сохрани" по реставрации храмов в Ярославской области, но затем, похоже, было решено расширить географию применения.

Может ли "Зосима" составить конкуренцию национальному мессенджеру Мах?

Глава фонда "Иннотех XXI" отрицает возможность такой конкуренции. По его словам, новая разработка – "что-то среднее между "Одноклассниками" и "ВКонтакте". О том, что создатели мессенджера, возможно, вдохновлялись именно соцсетью VK, предположил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Визуально мессенджер очень напоминает именно "ВКонтакте". Шрифты ближе к "контактовским", сверху истории. Меню – там, где группы, друзья, видео и так далее. Переключение в ленте, там знак колокольчик, знак плюса – все это весьма напоминает эту соцсеть. Либо авторы вдохновлялись VK, либо его дизайн был взят за базовый и на его основе нарисовали интерфейс», – поделился он своим мнением с amic.ru.

Как относится РПЦ к появлению мессенджера "Зосима"?

Довольно сдержанно. Замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в сентябре заявлял "Газете.ru", что с профильными церковными учреждениями эта инициатива не обсуждалась".

Более того, он назвал "не самой лучшей идеей" запускать такие проекты "без предварительного обсуждения".

Вряд ли РПЦ горячо поддерживает идею такого мессенджера, полагает бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Думаю, Московская патриархия к этой истории достаточно холодна. Ни за, ни против. Логика такая: хотят – делают, не хотят – не делают. Если что – мы ни при чем. Если речь насчет финансирования, то я думаю, это не их территория», – предположил он в беседе с amic.ru.

Кстати, еще в 2017 году при участии РПЦ запускался православный мессенджер "Правжизнь Telegram". Этот сервис фактически был неофициальным клиентом для Telegram. И хотя приложение доступно в App Store, последний раз оно обновлялось только в 2017 году.

Каковы особенности мессенджера "Зосима"?

У пользователей "Зосимы" есть возможность отправлять сообщения, общаться в чатах, просматривать фото, видео и онлайн-трансляции, а также создать страницу храма и вести сбор пожертвований.

В то же время в мессенджере присутствуют и довольно жесткие ограничения – в случае появления мата, призывов к насилию, "аморальной" информации недопустимый контент будет удаляться, а самих пользователей могут отправить если не в ад, то в вечный бан.

«У нас очень живой продукт – это же не просто мессенджер, где идет обмен информацией. Это продукт, который предусматривает общение людей между собой, [жизни церковных] приходов», – рассказывал Агапов.

Могут ли пользоваться "Зосимой" те, кто не является прихожанином РПЦ?

Теоретически могут. Алексей Агапов заявлял, что "там могут и мусульмане, католики и другие верующие [общаться]".

Важно, чтобы круг пользователей не ограничивался только православными, принявшими крещение, считает эксперт-маркетолог, основатель агентства PR-продюсирования и рекламы YesitsMe Agency Екатерина Боратиони.

«Такая платформа должна быть открытой для всех, кто интересуется православной традицией, возможно, желает к ней присоединиться, ищет духовные ориентиры, стремится участвовать в жизни церковного сообщества», – заявила она amic.ru.

Можно ли сейчас пользоваться мессенджером "Зосима"?

Пока нет. Намечавшаяся на 30 октября презентация проекта перенесена. В настоящее время широкой публике приложение недоступно. Как прояснил Алексей Агапов, его функционал продолжает дорабатываться и тестироваться. Он пообещал представить продукт в 2026 году.