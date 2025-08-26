Что такое опасное вождение и как уберечься от автохама на дороге?

Термин "опасное вождение" официально введен в правила дорожного движения, однако штрафов за него пока нет

Автомобиль в Барнауле / Фото: amic.ru

Не все водители ездят, следуя правилам дорожного движения. Есть и так называемые "дорожные хулиганы", которые резко перестраиваются, не соблюдают правила маневрирования, боковой интервал и дистанцию, внезапно тормозят и совершают другие действия, которые могут спровоцировать ДТП. Amic.ru рассказывает, что относится к опасному вождению, наказывают ли за него, каким образом распознать автохама на дороге и как себя с ним вести.

Что такое опасное вождение?

Согласно пункту 2.7 ПДД РФ, опасное вождение выражается в неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, если они повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение или иных участников в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или иного материального ущерба.

К упомянутым действиям относятся:

невыполнение при перестроении требований уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения;

перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты, кроме случаев поворота, разворота, остановки или объезда препятствий;

несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;

несоблюдение бокового интервала;

резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия;

препятствие обгону.

Машина ДПС / Фото: amic.ru

Как вести себя с опасными водителями?

Потенциально опасному водителю лучше уступить дорогу, не обгонять его, соблюдать скоростной режим и дистанцию во время вождения. По словам директора Барнаульского центра высшего водительского мастерства Антона Мищенкова, если держаться от такой машины как можно дальше, то вероятность столкновения сокращается.

«Когда ты сохраняешь большой боковой интервал, дистанцию с соседней машиной, ты находишься в большей безопасности. Даже если ты сам ошибешься, то это может помочь избежать столкновения. Конечно, нужно при случае уступить дорогу. Мы же не боремся за главный приз автогонки, а всего лишь едем из одной точки в другую, хотим безаварийно доехать. Любой водитель должен быть спокойный, миролюбивый», – пояснил Антон Мищенков.

Дорога в Барнауле / Фото: amic.ru

Эксперт подчеркнул, что за рулем всегда нужно помнить, что любой водитель на дороге может быть угрозой, и поэтому автолюбитель должен сам обеспечить себе безопасность.

«Должен работать принцип ограниченного доверия. Мы ограниченно доверяем каждому, кто едет рядом с нами. Другого водителя мы всегда отслеживаем, так как понимаем, что он может нам угрожать. Может быть, надо увеличить боковой интервал, отдалиться немного от него, чтобы он проехал первый, перестроиться, чтобы лихач тебя обогнал. Задача водителя – обеспечить свою безопасность, и тогда путь будет абсолютно безаварийным. Также наша задача – исправлять ошибки тех водителей, которые их совершают», – отметил Мищенков.

При общении с автохамами Мищенков советует не реагировать на провокации и грубости и "не пытаться выяснить отношения", так как дорожный хулиган может быть "пьяный, агрессивно настроенный и глупый".

Если любитель опасного вождения нарушил ПДД, в Госавтоинспекции советуют звонить в дежурную часть подразделения полиции по месту совершения правонарушения или зафиксировать нарушение, а после отправить доказательства через официальное обращение на сайте Госавтоинспекции.



