Психологи утверждают, что к руминированию более склонны женщины, чем мужчины

19 декабря 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KNrAu

Стресс / Фото: cookie_studio / Freepik

Практически каждый человек сталкивался с тем, что в голове раз за разом всплывает какая-то неприятная ситуация, произнесенные в гневе слова, случившийся ранее конфликт. Такое явление называют руминацией. Она может быть связана не только с прошедшими событиями, но и с будущим. Например, некоторые люди могут "прокручивать" негативный сценарий, в котором они не сдают важный экзамен, кто-то представляет, что у него выявляют серьезную болезнь, случается серьезное ДТП или прочее. Подробнее о том, что такое руминация в психологии и как с ней бороться, расскажем ниже.

Признаки руминации

Человек может длительное время страдать от одной из форм психологического расстройства и даже не подозревать об этом. По каким признакам отличают руминацию:

мысли связаны с ситуацией, которую невозможно исправить, либо вокруг проблемы, не имеющей решения. Иногда люди могут "прокручивать" идеальный сценарий, который в принципе невозможен;

мысли имеют негативную окраску. Они порождают чувство вины, стыда, тревоги и т.д.;

мысли навязчивые, остановить их и взять их под контроль не получается. Есть чувство того, что человек "застрял" в них.

Подобная ситуация серьезно истощает психику человека. Она отнимает время, энергию, душевные силы. Со временем возникает пессимизм, тревожность, бессонница, головные боли, подсознательное фокусирование на негативе, ограничение круга общения и т.д.

Почему возникает руминация?

Чаще всего попадание в замкнутый мыслительный круг вызывается следующими причинами:

гиперопека и гиперконтроль со стороны родителей;

низкая самооценка;

повышенная тревожность;

пессимистичный тип мышления;

стресс (увольнение, развод, смена места жительства, проблемы с финансами, потеря близкого человека и т.д.).

Методы борьбы

Если проблема серьезная и давняя, лучше обратиться к психиатру или психотерапевту. Если "пережевывание" мыслей возникает лишь иногда и не доставляет серьезного дискомфорта, можно попробовать справиться самостоятельно.

Простые приемы:

Проработайте худший сценарий. Представьте и мысленно "проживите" ситуацию, если она вдруг сложится наихудшим образом. Возможно, вы перестанете ее бояться. Отведите время для переживаний. Например, сначала раз в день, с 19 до 20, постепенно доведя до одного раза в неделю, затем в месяц или реже. Изучите опыт успешных людей, допускавших ошибки. Примите ситуацию. Важно понять, что мысли ничего изменить не смогут.

ООО "Женский бизнес онлайн"; ОГРН 1177746975944; место нахождения: 123060, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 6, помещ. 1128/1.

ООО "Фикси"

Реклама