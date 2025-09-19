Россияне могут остаться без китайских авто LiXiang и Zeekr после повышения утильсбора

Эти марки ввозятся по схеме параллельного импорта

19 сентября 2025, 13:45, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С 1 ноября россияне рискуют остаться без части популярных автомобилей. В стране вырастут тарифы на утилизационный сбор, что может сделать поставки ряда моделей экономически невыгодными. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, под угрозой оказались китайские бренды LiXiang и Zeekr. Их машины ввозятся по схеме параллельного импорта, и после повышения утильсбора компании рассматривают возможность сворачивания деятельности в России.

Проблемы могут коснуться и привычных для россиян моделей – Toyota Camry, Land Cruiser, а также премиальных Mercedes, BMW и Audi. Глава НАС Антон Шапарин пояснил, что из-за резкого роста цен продавцы будут вынуждены отказаться от дорогих и мощных автомобилей в пользу более доступных вариантов.

«Вместе с тем китайские марки, которые наладили производство в России и набрали высокий уровень локализации, продолжат работать без ограничений. В первую очередь это Haval и Chery», – отметили в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ предлагает распространить утилизационный сбор на автомобили мощностью от 160 л.с., ввозимые в страну физическими лицами.