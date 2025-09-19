НОВОСТИЭкономика

Россияне могут остаться без китайских авто LiXiang и Zeekr после повышения утильсбора

Эти марки ввозятся по схеме параллельного импорта

19 сентября 2025, 13:45, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С 1 ноября россияне рискуют остаться без части популярных автомобилей. В стране вырастут тарифы на утилизационный сбор, что может сделать поставки ряда моделей экономически невыгодными. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, под угрозой оказались китайские бренды LiXiang и Zeekr. Их машины ввозятся по схеме параллельного импорта, и после повышения утильсбора компании рассматривают возможность сворачивания деятельности в России.

Проблемы могут коснуться и привычных для россиян моделей – Toyota Camry, Land Cruiser, а также премиальных Mercedes, BMW и Audi. Глава НАС Антон Шапарин пояснил, что из-за резкого роста цен продавцы будут вынуждены отказаться от дорогих и мощных автомобилей в пользу более доступных вариантов.

«Вместе с тем китайские марки, которые наладили производство в России и набрали высокий уровень локализации, продолжат работать без ограничений. В первую очередь это Haval и Chery», – отметили в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ предлагает распространить утилизационный сбор на автомобили мощностью от 160 л.с., ввозимые в страну физическими лицами.

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Повышение утильсбора: поднимет российский автопром или положит импорт электрокаров

Продажи электромобилей в России в 2025 году резко упали. Такая же тенденция и в Алтайском крае
НОВОСТИТранспорт

Авто Китай

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:50:01 19-09-2025

И куда они их будут девать, когда сядут батарейки? В утиль или пригонять на Охотный ряд?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:14 19-09-2025

Пусть покупают Лады за 3 миллиона и вешают на них иероглифы. П-Пафос.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:56 19-09-2025

иак себе потеря.
1. ли-али гибрид с полторашкой, стоит как нормальный лексус. железки, как крыло от боинга и ждать полгода, что с ним в перспективе 3-5 лет делать не понятно.
это не китай где все эти железки как батарею и экран на телефоне поменять.
2. зехер, вот тут один спидоносец разлехстался - электричка 600 кобыл, на ней где ездить?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:28:08 19-09-2025

выше 160 лс и объем 500? на и наздоровье

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров