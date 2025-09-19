Россияне могут остаться без китайских авто LiXiang и Zeekr после повышения утильсбора
Эти марки ввозятся по схеме параллельного импорта
19 сентября 2025, 13:45, ИА Амител
С 1 ноября россияне рискуют остаться без части популярных автомобилей. В стране вырастут тарифы на утилизационный сбор, что может сделать поставки ряда моделей экономически невыгодными. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации канала, под угрозой оказались китайские бренды LiXiang и Zeekr. Их машины ввозятся по схеме параллельного импорта, и после повышения утильсбора компании рассматривают возможность сворачивания деятельности в России.
Проблемы могут коснуться и привычных для россиян моделей – Toyota Camry, Land Cruiser, а также премиальных Mercedes, BMW и Audi. Глава НАС Антон Шапарин пояснил, что из-за резкого роста цен продавцы будут вынуждены отказаться от дорогих и мощных автомобилей в пользу более доступных вариантов.
«Вместе с тем китайские марки, которые наладили производство в России и набрали высокий уровень локализации, продолжат работать без ограничений. В первую очередь это Haval и Chery», – отметили в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ предлагает распространить утилизационный сбор на автомобили мощностью от 160 л.с., ввозимые в страну физическими лицами.
13:50:01 19-09-2025
И куда они их будут девать, когда сядут батарейки? В утиль или пригонять на Охотный ряд?
13:50:14 19-09-2025
Пусть покупают Лады за 3 миллиона и вешают на них иероглифы. П-Пафос.
14:30:56 19-09-2025
иак себе потеря.
1. ли-али гибрид с полторашкой, стоит как нормальный лексус. железки, как крыло от боинга и ждать полгода, что с ним в перспективе 3-5 лет делать не понятно.
это не китай где все эти железки как батарею и экран на телефоне поменять.
2. зехер, вот тут один спидоносец разлехстался - электричка 600 кобыл, на ней где ездить?
23:28:08 19-09-2025
выше 160 лс и объем 500? на и наздоровье