Дефицит 3,8 трлн рублей. Госдума одобрила в первом чтении бюджет на 2026–2028 годы
23 октября 2025, 21:30, ИА Амител
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, сообщает РБК.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, бюджет направлен на решение ключевых задач, стоящих перед страной, включая высокие социальные стандарты, обеспечение граждан необходимыми выплатами, а также укрепление обороноспособности и безопасности России.
Согласно законопроекту, в 2026 году доходы составят 40,28 трлн рублей, расходы – 44,07 трлн рублей, а дефицит достигнет 3,79 трлн рублей. Уровень инфляции не превысит 4%, а прогнозируемый ВВП составит 235,07 трлн рублей.
В 2027 году доходы планируются в размере 42,91 трлн рублей, включая дополнительные нефтегазовые доходы в 342,1 млрд рублей. Расходы составят 46,10 трлн рублей, а дефицит – 3,19 трлн рублей.
На 2028 год прогнозируются доходы в 45,87 трлн рублей (в том числе 782,6 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов) и расходы в 49,38 трлн рублей. Дефицит бюджета составит 3,51 трлн рублей. Уровень инфляции в 2027 и 2028 годах, согласно прогнозам, также не превысит 4%.
Ранее в АКЗС обсудили бюджет региона с дефицитом 14 млрд рублей. Как уточнил министр финансов Данил Ситников, доходы в следующем году планируются в размере 199,102 млрд рублей, расходы – 213,068 млрд рублей, дефицит составит 13,966 млрд рублей. Эти показатели сформированы с учетом объемов федеральных поступлений.
21:42:15 23-10-2025
Год назад консолидированные региональные бюджеты были профицитные. Сейчас - дефицитные.
А что случилось?
22:55:31 23-10-2025
Гость (21:42:15 23-10-2025) Год назад консолидированные региональные бюджеты были профиц... Всё началось с печенегов
22:56:23 23-10-2025
Гость (21:42:15 23-10-2025) Год назад консолидированные региональные бюджеты были профиц... Вспышки на солнце последнее время, ну или ещё какие то причины находящиеся за гранью человеческого понимания
10:40:05 24-10-2025
Гость (21:42:15 23-10-2025) Год назад консолидированные региональные бюджеты были профиц... Как хорошо что мы живём в мирное время.
08:25:35 24-10-2025
3,8 трон. Это где-то 3-4 губернатора или пару министров. Кому-то нужно напрячься)
10:38:33 24-10-2025
"Уровень инфляции не превысит 4%" - а какая ответственность за превышение? если превысит - чиновников на кол и вертеть до снижения инфляции? Нужны чёткие стимулы.