Дельфины устроили шоу для рыбаков в Приморье, позируя на камеры

Такое поведение дельфинов характерно для периодов повышенной активности

06 ноября 2025, 11:45, ИА Амител

В Приморье рыбаки стали свидетелями необычного зрелища – дельфины устроили импровизированное шоу прямо в море. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Во время плавания во Владивосток мужчины заметили стайку морских животных у побережья Ольгинского района. Дельфины сопровождали судно, выпрыгивая из воды и будто позируя перед камерами.

Очевидцы сняли происходящее на видео и поделились кадрами в Сети. Пользователи отметили, что такое поведение дельфинов характерно для периодов повышенной активности – животные нередко подплывают к судам, играя на волнах.

