Дельфины устроили шоу для рыбаков в Приморье, позируя на камеры
Такое поведение дельфинов характерно для периодов повышенной активности
06 ноября 2025, 11:45, ИА Амител
В Приморье рыбаки стали свидетелями необычного зрелища – дельфины устроили импровизированное шоу прямо в море. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Во время плавания во Владивосток мужчины заметили стайку морских животных у побережья Ольгинского района. Дельфины сопровождали судно, выпрыгивая из воды и будто позируя перед камерами.
Очевидцы сняли происходящее на видео и поделились кадрами в Сети. Пользователи отметили, что такое поведение дельфинов характерно для периодов повышенной активности – животные нередко подплывают к судам, играя на волнах.
поясню за дельфинов, сейчас межсезонье и в эту пору животные активно спариваются с целью выведения потомства (дельфины могут это делать и просто для удовольствия) ну тут точно - для свадьбы и официальных отношений и с детенышами как финал. Тут мы видим так называемую синхронизацию поведения, отзеркаливание поз и движений понравившегося субъекта. Это очень распространено у животных - у птиц, млекопитающих, и в том числе у человека. Так что тут никакого шоу для людей, снова это самомнение завышенное. Это сугубо личные дела этой парочки. Кстати на видео НЕ афалины (самые контактные дельфины) а совершенно антагонистически настроенный к людям вид, они бы нипочем не стали сами идти на контакт