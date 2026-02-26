Депутат Ирина Шудра предложила выдавать служебное жилье медикам в Алтайском крае

Предоставление служебного жилья — это эффективный способ привлечь и удержать врачей в муниципалитетах, считает депутат

26 февраля 2026, 15:09, ИА Амител

Депутат ЛДПР в АКЗС Ирина Шудра / Фото: пресс-служба АКЗС

Единая диспетчерская служба "122" стала инструментом контроля, который вскрывает болевые точки на местах в режиме реального времени. В том числе показывает, где остро не хватает специалистов. Об этом рассказала депутат ЛДПР Ирина Шудра во время сессии АКЗС. 25 февраля депутат приняла участие в выездном заседании комитета по здравоохранению АКЗС. Парламентариям продемонстрировали работу системы "122", на которую ранее жаловались жители края.

«Мы увидели работу системы "122". Эта система стала инструментом контроля, который вскрывает болевые точки на местах в режиме реального времени. Например, она подтвердила мои слова о том, что в горбольнице № 2 города Рубцовска не хватает специалистов: там только на вчерашний день зафиксировано более 200 листов ожидания. Это сигнал о том, что доступность медицинской помощи требует оперативных решений», — отметила Шудра.

Депутат сообщила, что так как сама закреплена в Рубцовске за этой поликлиникой, то попыталась туда записаться на прием к врачу для получения льготных лекарственных препаратов. Ей пообещали перезвонить в течение суток.

«До окончания суток осталось два часа. Пока никто не позвонил», — отметила на сессии Ирина Шудра.

По ее мнению, корень проблемы столь долго ожидания кроется в дефиците кадров. Но так как регион не имеет возможности повлиять на уровень заработной платы, то необходимо использовать другие рычаги закрепления медицинских специалистов, считает парламентарий.

«Хочу напомнить, что благодаря работе фракции ЛДПР в 2017 году были выделены средства на строительство жилья для медиков в Рубцовске. Считаю, что необходимо вернуться к этой успешной практике. Предоставление служебного жилья — это эффективный способ привлечь и удержать врачей в муниципалитетах», — резюмировала Ирина Шудра.

Напомним, на предыдущей сессии АКЗС Ирина Шудра сообщила, что ей поступает множество жалоб на недоступность медицинской помощи и на работу единой диспетчерской службы "122". Она предложила провести аудит алгоритмов службы с привязкой к реальной базе данных медучреждений на местах.

После сессии с депутатом связался министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Он и предложил показать народным избранникам, как работает служба "122" изнутри. А после этого — обсудить, что необходимо изменить и улучшить в ее работе.