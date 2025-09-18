Штраф в 500 тысяч рублей хотят ввести в России за оскорбление педагогов
Подобные меры помогут снизить количество хамских выходок
18 сентября 2025, 13:30, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил закрепить в законе защиту учителей от оскорблений по аналогии с чиновниками и представителями власти. В беседе с РИА Новости он заявил, что намерен добиваться введения административных штрафов за подобные действия.
«Для граждан наказание может составить от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, а для организаций – от 200 до 500 тысяч рублей», – отметил депутат.
При этом за оскорбления в СМИ и социальных сетях Миронов считает необходимым установить еще более строгие санкции.
Политик подчеркнул, что подобные меры помогут снизить количество хамских выходок и создадут для педагогов нормальные условия работы.
Ранее сообщалось, что в 73 российских регионах зарплаты школьных учителей формально остаются ниже действующего в 2025 году МРОТ, установленного на уровне 22,4 тысячи рублей.
13:33:23 18-09-2025
Штрафовать надо всякие комитеты по образованию. Это они педагогов гнобят. А помощи-ноль.
15:21:43 18-09-2025
Гость (13:33:23 18-09-2025) Штрафовать надо всякие комитеты по образованию. Это они педа...
Они и не собирались учителям помогать. Это чисто устрашающий карательный огран.
13:43:52 18-09-2025
Самое ужасное оскорбление педагогов - это их зарплаты.
14:15:01 18-09-2025
Не надо никого штрафовать! Верните норму, по которой неадекватных учеников, тех кто хамит педагогам и не дает вести нормальный процесс обучения в ущерб другим ученикам. можно было отчислять из школы - и все быстро встанет на свои места! Идиотов и дегенератов штрафы не напугают...
15:20:42 18-09-2025
Гость (14:15:01 18-09-2025) Не надо никого штрафовать! Верните норму, по которой неадекв...
Тогда надо весь Закон об образовании переписывать. Или хотя бы существенные поправки вносить. Но тут сразу яжмамки и разного рода "правозащитники" из каждого угла завопят, что нарушаются права детей.
07:05:33 19-09-2025
Как он представляет оскорбление педагога организацией? Чтобы целая ОРГАНИЗАЦИЯ "наехала" на человека. Это про Минобразования, что ли?