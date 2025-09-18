Штраф в 500 тысяч рублей хотят ввести в России за оскорбление педагогов

Подобные меры помогут снизить количество хамских выходок

18 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

Учитель / Фото из архива amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил закрепить в законе защиту учителей от оскорблений по аналогии с чиновниками и представителями власти. В беседе с РИА Новости он заявил, что намерен добиваться введения административных штрафов за подобные действия.

«Для граждан наказание может составить от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, а для организаций – от 200 до 500 тысяч рублей», – отметил депутат.

При этом за оскорбления в СМИ и социальных сетях Миронов считает необходимым установить еще более строгие санкции.

Политик подчеркнул, что подобные меры помогут снизить количество хамских выходок и создадут для педагогов нормальные условия работы.

Ранее сообщалось, что в 73 российских регионах зарплаты школьных учителей формально остаются ниже действующего в 2025 году МРОТ, установленного на уровне 22,4 тысячи рублей.