Дешевый раскупают быстрее. Грозит ли Алтайскому краю дефицит меда

Пчеловоды прокомментировали слухи о нехватке продукта

25 февраля 2026, 09:15, ИА Амител

Женщина наливает мед в банку / Фото: amic.ru

В России заговорили о возможном дефиците меда. По оценкам "Руспродсоюза", запасы прошлого сезона заканчиваются раньше обычного. Речь идет о меде-сырье — раннем весеннем и цветочном разнотравье, а также о гречишном: его к концу февраля могут практически распродать. Причины называют две: сложные погодные условия прошлого сезона и экономику. Торговые сети фиксируют закупочные цены и не всегда принимают даже минимальные корректировки отпускной стоимости, подтвержденные расчетами себестоимости. В результате часть производителей отказывается от поставок по убыточной цене. Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Рекордный год

Алтайский край фактически лидирует по выпуску этой сладости. В 2024 году в регионе произвели рекордные 5,5 тысячи тонн, и это речь только о товарном меде, попавшем в официальную статистику. Объемы 2025 года подсчитают в марте, сообщили БФМ Барнаул в краевом координационном совете по развитию пчеловодства, однако нехватки меда его представители не обнаружили, объяснила председатель объединения Маргарита Прохорова.

«Дефицита меда на рынке мы как такового не видим — изменилась структура доступных сортов. Более дешевый мед распродается быстрее, а более дорогие сорта сейчас свободно доступны», — уверена Маргарита Прохорова.

По ее словам, сложности действительно возникают при работе с торговыми сетями: закупочные цены фиксированы, а затраты производителей растут. При этом оптовая цена на мед несколько лет практически не менялась и сейчас лишь догоняет инфляцию.

Снижение фальсификата и рост онлайн-продаж

Интересная тенденция — за последний год в сетях снизилась доля фальсификата. Эксперты связывают это с более жестким контролем и стабилизацией цен. Кроме того, активно развивается продажа натурального меда через маркетплейсы. Покупатели все чаще выбирают прямые поставки от пасек.

Чтобы он оставался на полках магазинов, ретейлу нужно повысить цены закупов до рыночных, которые соответствуют текущей реальности.

По словам собеседницы, в отличие от многих других регионов, природные условия Алтая позволяют производить мед широкого спектра сортов, в том числе — от дикоросов: дягилевый, васильковый, горный и таежный. Если весна 2026 года будет теплая, то пчеловоды региона смогут откачать так называемый майский мед, с первоцветами, или акациевый, полученный от цветения желтой караганы. Массово к сбору меда приступят в июле.