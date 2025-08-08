"Отек мозга уходит". Врачи фиксируют новые улучшения в состоянии Тиграна Кеосаяна
Главная угроза для жизни и здоровья режиссера постепенно отступает
08 августа 2025, 15:35, ИА Амител
Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян почти семь месяцев находится в коме. Врачи по-прежнему оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Однако источники в медицинских кругах уже сообщают о некоторых положительных изменениях. Так, по их информации, постепенно уходит главная угроза для жизни и здоровья пациента. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".
Главным положительным сигналом медики называют снижение отека мозга. На этом фоне они начинают рассматривать возможность вывода Кеосаяна из комы:
«Отек мозга постепенно уходит, что позволяет нам рассматривать возможность вывода пациента из комы. Пока это не обсуждается, но мы наблюдаем положительную динамику. Пациент реагирует на внешние раздражители, хотя и минимально. Однако это уже большой шаг вперед», – рассказал источник, близкий к лечащим врачам.
Супруга режиссера, главред RT Маргарита Симоньян, находится рядом с мужем неотлучно. Как ранее указывало издание topnews.ru, она приходит в палату к мужу каждый день, читает ему, включает знакомые мелодии и голосовые послания детей. Врачи считают, что это может способствовать восстановлению Кеосаяна. При этом специалисты отметили, что шанс выхода телеведущего из комы изменился с "безнадежного" на 40–50%.
«Теперь даже один день без ухудшений воспринимается как победа», – пояснили медики.
О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.
15:46:15 08-08-2025
Израильская медицина творит чудеса. У низ некоторые даже воскресают.
16:16:52 08-08-2025
Гость (15:46:15 08-08-2025) Израильская медицина творит чудеса. У низ некоторые даже вос... Александр Абдулов нет.
16:30:50 08-08-2025
Гость (15:46:15 08-08-2025) Израильская медицина творит чудеса. У низ некоторые даже вос...
Ну, это вроде только один раз было и доказательств нет.
17:24:35 08-08-2025
Гость (16:30:50 08-08-2025) Ну, это вроде только один раз было и доказательств нет.... Доказательств нет - а религия, основанная на этом, есть. Как так?
17:03:12 08-08-2025
Гость (15:46:15 08-08-2025) Израильская медицина творит чудеса. У низ некоторые даже вос... Так то он в Москве в больнице лежит, причем тут Израиль? Наброс на вентилятор?
17:48:29 08-08-2025
Гость (17:03:12 08-08-2025) Так то он в Москве в больнице лежит, причем тут Израиль? Наб... Не вы ли набрасываете?
23:42:38 08-08-2025
Что пишут про него каждый день???