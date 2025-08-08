Главная угроза для жизни и здоровья режиссера постепенно отступает

08 августа 2025, 15:35, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян почти семь месяцев находится в коме. Врачи по-прежнему оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Однако источники в медицинских кругах уже сообщают о некоторых положительных изменениях. Так, по их информации, постепенно уходит главная угроза для жизни и здоровья пациента. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".

Главным положительным сигналом медики называют снижение отека мозга. На этом фоне они начинают рассматривать возможность вывода Кеосаяна из комы:

«Отек мозга постепенно уходит, что позволяет нам рассматривать возможность вывода пациента из комы. Пока это не обсуждается, но мы наблюдаем положительную динамику. Пациент реагирует на внешние раздражители, хотя и минимально. Однако это уже большой шаг вперед», – рассказал источник, близкий к лечащим врачам.

Супруга режиссера, главред RT Маргарита Симоньян, находится рядом с мужем неотлучно. Как ранее указывало издание topnews.ru, она приходит в палату к мужу каждый день, читает ему, включает знакомые мелодии и голосовые послания детей. Врачи считают, что это может способствовать восстановлению Кеосаяна. При этом специалисты отметили, что шанс выхода телеведущего из комы изменился с "безнадежного" на 40–50%.

«Теперь даже один день без ухудшений воспринимается как победа», – пояснили медики.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.