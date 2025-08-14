Директор "Алгоритма" рассказал о преимуществах нового барнаульского квартала New Terra
Андрей Суртаев уверен: новый жилой массив, рассчитанный на 23 тысячи человек, демонстрирует иной уровень благоустройства
В первом полугодии 2025-го группа компаний "Алгоритм" заняла первое место среди девелоперов Алтайского края, сказано на Едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ). За 11 лет работы компания стала одним из гигантов отрасли – ее доля составляет 16% от всего объема возведения многоквартирных домов в регионе. Девелопер задает ориентир на рынке: занимается не только строительством квадратных метров, но и активно формирует комфортную среду для жизни собственников жилья. Компания благоустраивает придомовые территории, проектирует учебные заведения, инвестирует в развитие транспортной сети города. Об этом и о крупных инициативах рассказал исполнительный директор ГК Андрей Суртаев.
Архитектура для жизни
Деятельность "Алгоритма" началась со строительства жилого комплекса "Балтийская крепость" в Индустриальном районе Барнаула. Затем появились проекты "Крылья", "Титан", "Добрыня", "Джаз", "Классика" и "Колумб" – всего компания построила 28 многоквартирных домов. Сейчас возводит жилые комплексы "Прайм", "Современник", "Спектр" и "Сокол". И ранние, и нынешние проекты объединяет единая концепция комплексного освоения территории.
«Кульминация – проект New Terra*. Этот жилой массив из 42 высотных зданий стал заметным событием для рынка недвижимости, возможно, всей Сибири. Освоение такой масштабной территории с полной реализацией инженерных сетей, социальной и коммерческой инфраструктуры – задача нестандартная», – уточнил Суртаев.
И добавил, что компания с нуля разработала проект целого "города" на площади 86 гектаров. Реализация началась в 2020 году, а уже сегодня заселены первые корпуса, квартал приобретает свой облик и уникальную атмосферу.
Жилые кварталы и общественные пространства разрабатывали параллельно, что позволило сформировать гармоничную среду в едином архитектурном облике. Компания предлагает оптимальную плотность застройки, отказавшись от сплошных высоток. Основу района составляют десятиэтажные здания. А отдельные доминанты высотой 16–17 этажей лишь для придания выразительности силуэту.
«Жильцы переезжают сюда из массивов советского и постсоветского периода и отмечают, что новый район такой же уютный, но уже с современным уровнем удобств. Здесь уже немало зеленых насаждений, и их станет еще больше», – подчеркнул глава "Алгоритма".
Дома расположены на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы избежать эффекта "окно в окно". Свободная застройка обеспечивает большое количество солнечного света как в помещениях, так и на придомовых территориях. Это очень важно для здоровья и благополучия горожан.
Андрей Суртаев заверил, что компания старается сохранить все ценное из предыдущего опыта, предлагая усовершенствованные решения, соответствующие современным требованиям.
Социальная инфраструктура
В New Terra запланированы и социальные объекты. Сейчас компания за свой счет разрабатывает планы поликлиники, трех общеобразовательных школ и пяти детских садов. Это позволит властям оперативнее включить социальные объекты в федеральные программы финансирования.
«Хочу подчеркнуть, что это не стандартные типовые здания, а действительно индивидуальные архитектурные решения. Уверен, что обучение в созданной нами школе ребята будут вспоминать с теплом и благодарностью» – отметил Суртаев.
Параллельно в New Terra создают зеленый каркас микрорайона. Уже готов проект крупного сквера на улице Багряной, а также предусмотрена аллея на улице Анатолия Мельникова с зоной для отдыха и беседками. Девелопер тщательно прорабатывает каждую деталь – от системы освещения до малых архитектурных форм.
Кроме того, здесь будет коммерческая недвижимость. Уже готовы проекты бизнес-центра, складских комплексов и прочих объектов коммерческого назначения. Основная часть этой застройки размещена по периметру жилого массива и на первых этажах отдельных домов.
Один из двух запланированных бизнес-центров будет находиться на улице Багряной, 65. Это пятиэтажное здание с лаконичным, но выразительным архитектурным обликом, рядом со сквером.
Также в микрорайоне появится центр для активных горожан, компания разработала проект современного спортивно-оздоровительного комплекса.
Транспортная доступность
New Terra рассчитан на проживание около 23 тысяч человек. Для комфортной жизни необходима продуманная транспортная сеть.
«В планах – расширение развязки от улицы Трактовой до Власихинской, а также расширение улицы Просторной до четырех полос движения с модернизацией ее пересечения с Павловским трактом. Эти инициативы будут реализованы в ближайшей перспективе», – заверил Суртаев.
В прошлом году "Алтайкоммунпроект" подготовил проектную документацию по четырем новым улицам: четырехполосной магистрали на улице Михаила Евдокимова, километровой улице Нестора Козина с трехметровыми тротуарами, а также улицам Григория Левина и Анатолия Мельникова. Разработан и проект дублера Павловского тракта.
В дальнейшем по этим направлениям планируют организовать автобусные маршруты. Сейчас согласовывается корректировка схем движения автобусов № 47, 73, 65 и ряда других.
А еще здесь будет как минимум четыре современных остановочных павильона, закупку и монтаж "Алгоритм" взял на себя. Все дороги оснастят пешеходными тротуарами, удобными парковочными зонами, а на отдельных отрезках – велосипедными дорожками.
Андрей Суртаев добавил, что значительная часть покупателей квартир – люди, которые улучшают условия проживания, переезжая из устаревшего жилого фонда. Есть и те, кто переселяется в Барнаул из других районов края. Качественное и комфортное жилье в городе стабильно пользуется спросом, уверен он.
Важно, что многие клиенты приобретают уже не первую квартиру – расширяют жилплощадь, переезжают в новые дома вместе с детьми или родителями.
«Нас ценят за надежность – за всю историю деятельности мы ни разу не переносили сроки сдачи объектов. Мы умеем предугадывать ожидания покупателей, работать на опережение их потребностей и создавать действительно комфортное пространство для жизни», – подытожил Андрей Суртаев.
ЖК "Прайм" – застройщик ООО "СЗ "Смарт"; ЖК "Спектр" – застройщик ООО "СЗ "Домостроительная компания"; ЖК "Сокол"– застройщик ООО "СЗ "Алгоритм-Дом"; ЖК "Современник" – застройщик ООО "СЗ "Этюд"; БЦ "НьюТерра" – застройщик ООО СЗ "Алгоритм-Алтай".
С проектными декларациями и дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
