Власти Барнаула хотят потратить 9,5 млн рублей на создание сквера на месте снесенного дома
Частью сквера будет памятный знак, посвященный 160-летию Федеральной службы судебных приставов
25 августа 2025, 10:30, ИА Амител
Власти Барнаула собираются потратить 9,5 млн рублей на благоустройство сквера на пересечении улиц Максима Горького и Пушкина. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Причем на этой территории появятся не только лавочки и скамейки, но и памятный знак к 160-летию Федеральной службы судебных приставов.
Подрядчик должен будет приступить к работе с даты заключения контракта и сделать все до 29 октября 2025 года. Договор будет действовать до 30 ноября 2025 года.
Компания-победитель должна будет подготовить территорию для благоустройства, а именно демонтировать ограждения с покрытиями и снести деревья. Затем подрядчик сделает вертикальную планировку, проезды и тротуары, ограждение, озеленение (высадит газон, ель голубую, рябину, кизильник, сирень, пузыреплодник и виноград), наружное видеонаблюдение и освещение, установит скамейку со спинкой, урну, ограждение и памятный знак, посвященный 160-летию Федеральной службы судебных приставов. После этого он подключит видеонаблюдение и проведет пусконаладочные работы.
Закупка появилась на портале 22 августа, заявки на нее можно подавать до 1 сентября, а итоги лота подведут 2 сентября 2025 года.
Напомним, что о строительстве сквера власти Барнаула сообщали в июле 2025 года. В пресс-службе горадминистрации тогда написали, что новое общественное пространство появится на месте снесенного аварийного дома на пересечении улиц Максима Горького и Пушкина. Также в сквере появится и памятный знак, посвященный 160-летию Федеральной службы судебных приставов, ведь управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю находится как раз рядом, на ул. Пушкина, 17.
Напомним, сейчас власти Барнаула ищут подрядчика, который изготовит и установит памятник писателю Федору Достоевскому на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31. За работы власти готовы заплатить 12,8 млн рублей. Рядом с будущим памятником уже благоустраивают территорию.
на месте снесённого дома, сквер!!?
это что-то новенькое!!!
не высотка с клетушками и хорошей звукопринцаемостью, а прям сквер??!...
ну вы крэзи!!!
Гость (11:24:14 25-08-2025) на месте снесённого дома, сквер!!?это что-то новенькое!!... Скорее, задобрить жителей города на фоне сноса объекта на Спартаке (трамвайное кольцо) и много другого еще.
Или я не прав?)))
Гость (12:02:57 25-08-2025) Скорее, задобрить жителей города на фоне сноса объекта на Сп... Ты не прав! На спартаке нет трамвайного кольца. Это 1.
2. Шлепать от Ленинского до Горького в сквер??? Там будут бесплатные алконапитки?
В очередной раз убедился, что головы наших "архитекторов туристического кластера", с умственной деятельностью, разъемами не совпадают...
Гость (12:15:27 25-08-2025) Ты не прав! На спартаке нет трамвайного кольца. Это 1. 2... нам, сотрудникам учреждений на Горького очень нужен сквер, где можно в обеденный перерыв отдохнуть, а не сидеть на шумном Ленинском. Да и после работы, по пути домой с удовольствием посижу там на лавке, скушаю мороженное.
интересно? какой нынче курс парков и скверов!?
сколько жилых многоэтажек одобряется и строиться на один одобренный сквер?...
Боюсь не найдут они подрядчика, т.к. там посреди участка стоит газораспределительная станция и газовая труба проходит по воздуху на уровне 2го этажа. А про эти работы ни слова, да и перенос с согласованиями - дорого и долго.
Гость (13:03:49 25-08-2025) Боюсь не найдут они подрядчика, т.к. там посреди участка сто... да газ уже давно "закопали", трубу убирают. Знаю, потому как в окно из офиса всё вижу.
А деревья обязательно рубить? Что за мания такая - непременно деревья уничтожать?
Гость (13:43:01 25-08-2025) А деревья обязательно рубить? Что за мания такая - непременн... да, а рябина здесь и клен, вполне себе здоровые деревца
вот так им деньги и жгут ляжки. у кого-то в мэрии дите выучилось на ландшафника?! или что? и докучи на скульптора и строителя