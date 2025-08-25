Власти Барнаула хотят потратить 9,5 млн рублей на создание сквера на месте снесенного дома

Частью сквера будет памятный знак, посвященный 160-летию Федеральной службы судебных приставов

25 августа 2025, 10:30, ИА Амител

Карта сквера / Фото: из документации на портале госзакупок

Власти Барнаула собираются потратить 9,5 млн рублей на благоустройство сквера на пересечении улиц Максима Горького и Пушкина. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Причем на этой территории появятся не только лавочки и скамейки, но и памятный знак к 160-летию Федеральной службы судебных приставов.

Подрядчик должен будет приступить к работе с даты заключения контракта и сделать все до 29 октября 2025 года. Договор будет действовать до 30 ноября 2025 года.

Компания-победитель должна будет подготовить территорию для благоустройства, а именно демонтировать ограждения с покрытиями и снести деревья. Затем подрядчик сделает вертикальную планировку, проезды и тротуары, ограждение, озеленение (высадит газон, ель голубую, рябину, кизильник, сирень, пузыреплодник и виноград), наружное видеонаблюдение и освещение, установит скамейку со спинкой, урну, ограждение и памятный знак, посвященный 160-летию Федеральной службы судебных приставов. После этого он подключит видеонаблюдение и проведет пусконаладочные работы.

Закупка появилась на портале 22 августа, заявки на нее можно подавать до 1 сентября, а итоги лота подведут 2 сентября 2025 года.

Напомним, что о строительстве сквера власти Барнаула сообщали в июле 2025 года. В пресс-службе горадминистрации тогда написали, что новое общественное пространство появится на месте снесенного аварийного дома на пересечении улиц Максима Горького и Пушкина. Также в сквере появится и памятный знак, посвященный 160-летию Федеральной службы судебных приставов, ведь управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю находится как раз рядом, на ул. Пушкина, 17.

Напомним, сейчас власти Барнаула ищут подрядчика, который изготовит и установит памятник писателю Федору Достоевскому на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31. За работы власти готовы заплатить 12,8 млн рублей. Рядом с будущим памятником уже благоустраивают территорию.