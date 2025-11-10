Дороже и лучше. "Фирсова Слобода" меняет подход к застройке загородных поселков в Барнауле

Компания отказывается от дешевых участков и переходит в более высокий ценовой сегмент – с качественными домами и улучшенной инфраструктурой

Михаил Кочетов / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Рынок индивидуального жилищного строительства в Алтайском крае переживает изменения. Если в 2023-2024 годах был резкий всплеск спроса, то на 2025-й пришелся такой же серьезный спад. Изменились не только финансовые условия, но и желания клиентов. Некоторые покупатели уже не хотят дом без ремонта на маленьком участке – лишь бы купить. Все больше становится тех, кто выбирает недвижимость бизнес-формата. Сколько это стоит, что собой представляет жизнь качественного уровня и как в целом меняется рынок индивидуального строительства – об этом в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал директор компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов.

Что происходит на рынке частного домостроения

– Михаил, в последние пару лет рынок загородной недвижимости существенно трансформировался. Все началось с пандемии?

– Да, во время пандемии начался бурный рост, это, напомню, был 2020 год. Люди начали осознавать, что хотят переехать за город, чтобы не иметь ограничений. Этот тренд был "подхвачен" появлением стимулирующих продуктов – льготных и сельской ипотек. В Алтайском крае спрос на индивидуальное жилье вознесся на такие высоты, которых никто не ожидал. На протяжении нескольких лет я говорил на разных мероприятиях, что складывается неправильная, нездоровая ситуация.

До появления этих дешевых ипотечных продуктов нормальной продажей считалось около 100 участков в год. Это земля без подряда, с подготовленными коммуникациями – сетями и дорогами. А в 2023 году мы продали почти 400 участков – это просто безумное количество.

В 2024-м спрос был настолько высок, что нам пришлось перевести реализацию земли в формат аукциона. Мы продали более 200 участков. Причем работали тогда только с застройщиками и оптовыми покупателями. Но в какой-то момент стало понятно, что это закончится плохо. Так и произошло.

– После резкого падения спроса в 2025 году продажи остановились?

– После августа-сентября 2024 года продажи не просто остановились. Мы начали получать возвраты и расторжения договоров (по ранее приобретенным участкам. – Прим. ред.) от частных лиц и застройщиков. В итоге вернули деньги за 130 участков. И это в самый разгар строительства.

Это было очень тяжело, потому что компания уже почти завершила все работы, но остались обязательства по оплате подрядчикам. Пришлось перенести часть обязательств на более поздний срок, но основные работы мы выполнили.

– Как сейчас себя чувствует рынок?

– Как всегда после тяжелой болезни – оздоравливается. Сейчас мы довольно бодро проходим этап адаптации к новым условиям. Во второй половине 2025 года видим некое оживление. Люди, которые правильно оценивали свои ресурсы, достаточно быстро сориентировались, перестроились, и сегодня они тоже себя достаточно уверенно чувствуют.

– А как перестроилась компания "Фирсова Слобода"?

– Мы понимаем, что старый продукт, который мы предлагали в последние три года, уже исчерпал себя. Это были земельные участки с подготовленной инфраструктурой, которые пользовались спросом у застройщиков. Им было интересно купить оптом небольшие участки и построить простые дома, а часто получался просто полуфабрикат, в который еще надо было вкладывать деньги. Но это не удовлетворяло конечного покупателя. И нас, как девелопера. Продукт был подогнан под сумму льготной ипотеки, и в итоге качество страдало.

Теперь такой покупатель с рынка ушел. Продолжать и дальше выдавать сотни небольших участков по невысокой цене – тупиковый путь.

Поэтому приняли решение двигаться в другой ценовой сегмент. Переходим к более качественному жилью с улучшенной инфраструктурой – бизнес-поселку. И уже видим категорию покупателей, которым нужен более качественный продукт.

Что это за дома нового уровня?

– Михаил, а что вы вкладываете в понятие бизнес-поселок?

– В России разработали классификатор загородной недвижимости, где жилые комплексы делятся на пять категорий: эконом, комфорт, бизнес, премиум и делюкс. Там указано 24 параметра, по которым определяется категория.

Этот документ позволит упорядочить рынок. К сожалению, некоторые застройщики подменяли понятия, делая тем самым недобросовестную рекламу своим домам. Заявляли дома более высокого класса, чем было на самом деле. А покупатель потом разочаровывается.

В Барнауле и Алтайском крае, пожалуй, лишь несколько поселков можно отнести к бизнес-классу. В их числе и первая "Фирсова Слобода".

Для бизнес-класса важна не только цена, но и уровень инфраструктуры, площадь участков, качество домов и, самое главное, уровень сервиса. Именно последнее все чаще становится сдерживающим фактором для людей, которые думают о переезде за город. Многие рассматривают коттедж как дом выходного дня. И когда ты понимаешь, что тебе придется думать о том, кто будет чистить снег, косить траву, следить за домом, когда тебя нет, искать электрика, сантехника, дворника и ассенизатора – это уже не про удовольствие от жизни за городом.

Компания "Фирсова Слобода" имеет большой опыт в эксплуатации построенных нами поселков. Мы давно не ограничиваемся только продажей земли, а сопровождаем дальнейший жизненный цикл наших кварталов. И уже не первый год создаем товарищества собственников недвижимости, которые продолжают заниматься эксплуатацией и предоставлением услуг на территории поселков.

– Где будет это жилье нового формата? И о каком количестве домов идет речь?

– В жилом комплексе "Ботаника". Подчеркну, что люди, которые уже живут в поселке, не будут испытывать дискомфорта от нового строительства.

Что же касается количества, то это не массовый продукт. Мы планируем продавать порядка 300-400 домов в течение четырех-пяти лет.

– Сколько будут стоить такие дома?

– Ориентируемся на старте от 400 тысяч рублей за сотку. Это достаточно высокая для сегодняшнего рынка цена, но и уровень подготовки будет соответствующий.

– Уже начали подготовку к освоению новой части поселка и когда начнется продажа домов?

– Подготовка началась давно. Мы завершили первые два этапа строительства жилого комплекса "Ботаника", а сейчас объединяем третий и четвертый этапы в один. Мы продолжаем перепроектирование, увеличиваем площадь участков, изменяем инженерные сети и строим дороги. Весной-летом уже приступим к работам на земле.

Продажи начнем осенью 2026 года или весной 2027 года. Но предварительное бронирование может стартовать уже в следующем году.

