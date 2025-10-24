"Душат, избивают и рубят топором". Подростки жестоко убивают собак в Иркутской области
Односельчане потребовали привлечь несовершеннолетних к ответственности
24 октября 2025, 11:15, ИА Амител
В Иркутской области разгорается скандал из-за серии жестоких убийств собак, которые, по данным местных жителей, совершают двое подростков. О зверствах сообщили жители села Горохово. Мальчики ловили бездомных псов, душили, избивали и даже рубили их топором, снимая происходящее на видео и выкладывая ролики в Сеть. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.
Обеспокоенные сельчане потребовали привлечь несовершеннолетних к ответственности за жестокое обращение с животными. После огласки полицейские установили личности живодеров и выехали на место.
Позже выяснилось, что подросткам 7 и 13 лет, а издевались над животными они в соседнем селе Степановка. По информации правоохранителей, мать одного из мальчиков уже состоит на учете за ненадлежащее воспитание ребенка.
Прокуратура взяла дело под контроль, а сотрудники полиции проверяют условия, в которых живут дети. Родителям грозит административное наказание, однако жители района требуют, чтобы органы опеки вмешались и не допустили повторения подобных случаев.
11:35:23 24-10-2025
Подростки спасают односельчан от свор бродячих собак.
11:49:10 24-10-2025
снимая происходящее на видео и выкладывая ролики в Сеть. Вот причина, известность, лайки
11:59:53 24-10-2025
Гость (11:35:23 24-10-2025) Подростки спасают односельчан от свор бродячих собак.... ..сегодня от собак, а завтра от кого? Не боитесь встретить таких ?
13:11:43 24-10-2025
Гость (11:59:53 24-10-2025) ..сегодня от собак, а завтра от кого? Не боитесь встретить т... смените методичку,аргументация вяленькая.
все известные маньяки очень любили животных. Битцевский до сих пор своего песика оплакивает,и жертв на его могиле убивал
13:12:57 24-10-2025
Гость (11:59:53 24-10-2025) ..сегодня от собак, а завтра от кого? Не боитесь встретить т... страшнее встретить такого вот сердобольного кастрюлечника,который свор прикармливает,которые потом детей рвут. но это другое,да
12:24:17 24-10-2025
Гость (11:35:23 24-10-2025) Подростки спасают односельчан от свор бродячих собак.... Не смешно.
11:55:52 25-10-2025
Гость (12:24:17 24-10-2025) Не смешно.... зато правда
18:39:18 24-10-2025
Гость (11:35:23 24-10-2025) Подростки спасают односельчан от свор бродячих собак.... Называйте вещи своими именами - не спасают односельчан, а УБИВАЮТ тех, кто не может сопротивляться. 7 ЛЕТ! Это изначально человек, который ЛЮБИТ ВСЕХ животных. Предложение - родителей к ответу, детей изолировать от таких родителей.
16:50:30 24-10-2025
Если власть не может или не желает справиться со сворами одичавших бродячих собак, рвущих детей, пенсионеров, белок, котов, люди сами берутся за эту работу. С публикациями видео, конечно, перебор, подростковое желание внимания...
20:10:04 24-10-2025
Гость (16:50:30 24-10-2025) Если власть не может или не желает справиться со сворами оди... власть обязана сначала справиться с озверевшими гражданами. И одна из причин таких поступков - вот такие комментарии и пропаганда живодерства, это на совести комментаторов тоже.