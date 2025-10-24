"Душат, избивают и рубят топором". Подростки жестоко убивают собак в Иркутской области

Односельчане потребовали привлечь несовершеннолетних к ответственности

24 октября 2025, 11:15, ИА Амител

В Иркутской области разгорается скандал из-за серии жестоких убийств собак, которые, по данным местных жителей, совершают двое подростков. О зверствах сообщили жители села Горохово. Мальчики ловили бездомных псов, душили, избивали и даже рубили их топором, снимая происходящее на видео и выкладывая ролики в Сеть. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

Обеспокоенные сельчане потребовали привлечь несовершеннолетних к ответственности за жестокое обращение с животными. После огласки полицейские установили личности живодеров и выехали на место.

Позже выяснилось, что подросткам 7 и 13 лет, а издевались над животными они в соседнем селе Степановка. По информации правоохранителей, мать одного из мальчиков уже состоит на учете за ненадлежащее воспитание ребенка.

Прокуратура взяла дело под контроль, а сотрудники полиции проверяют условия, в которых живут дети. Родителям грозит административное наказание, однако жители района требуют, чтобы органы опеки вмешались и не допустили повторения подобных случаев.

