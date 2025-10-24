НОВОСТИОбщество

"Душат, избивают и рубят топором". Подростки жестоко убивают собак в Иркутской области

Односельчане потребовали привлечь несовершеннолетних к ответственности

24 октября 2025, 11:15, ИА Амител

В Иркутской области разгорается скандал из-за серии жестоких убийств собак, которые, по данным местных жителей, совершают двое подростков. О зверствах сообщили жители села Горохово. Мальчики ловили бездомных псов, душили, избивали и даже рубили их топором, снимая происходящее на видео и выкладывая ролики в Сеть. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

Обеспокоенные сельчане потребовали привлечь несовершеннолетних к ответственности за жестокое обращение с животными. После огласки полицейские установили личности живодеров и выехали на место.

Позже выяснилось, что подросткам 7 и 13 лет, а издевались над животными они в соседнем селе Степановка. По информации правоохранителей, мать одного из мальчиков уже состоит на учете за ненадлежащее воспитание ребенка.

Прокуратура взяла дело под контроль, а сотрудники полиции проверяют условия, в которых живут дети. Родителям грозит административное наказание, однако жители района требуют, чтобы органы опеки вмешались и не допустили повторения подобных случаев.

Ранее в Барнауле неизвестный человек оставил собаку, привязав ее на цепь к дереву напротив дома № 98 по улице Горской.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:35:23 24-10-2025

Подростки спасают односельчан от свор бродячих собак.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:49:10 24-10-2025

снимая происходящее на видео и выкладывая ролики в Сеть. Вот причина, известность, лайки

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:53 24-10-2025

Гость (11:35:23 24-10-2025) Подростки спасают односельчан от свор бродячих собак.... ..сегодня от собак, а завтра от кого? Не боитесь встретить таких ?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:43 24-10-2025

Гость (11:59:53 24-10-2025) ..сегодня от собак, а завтра от кого? Не боитесь встретить т... смените методичку,аргументация вяленькая.
все известные маньяки очень любили животных. Битцевский до сих пор своего песика оплакивает,и жертв на его могиле убивал

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:57 24-10-2025

Гость (11:59:53 24-10-2025) ..сегодня от собак, а завтра от кого? Не боитесь встретить т... страшнее встретить такого вот сердобольного кастрюлечника,который свор прикармливает,которые потом детей рвут. но это другое,да

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:17 24-10-2025

Гость (11:35:23 24-10-2025) Подростки спасают односельчан от свор бродячих собак.... Не смешно.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:52 25-10-2025

Гость (12:24:17 24-10-2025) Не смешно.... зато правда

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

18:39:18 24-10-2025

Гость (11:35:23 24-10-2025) Подростки спасают односельчан от свор бродячих собак.... Называйте вещи своими именами - не спасают односельчан, а УБИВАЮТ тех, кто не может сопротивляться. 7 ЛЕТ! Это изначально человек, который ЛЮБИТ ВСЕХ животных. Предложение - родителей к ответу, детей изолировать от таких родителей.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:30 24-10-2025

Если власть не может или не желает справиться со сворами одичавших бродячих собак, рвущих детей, пенсионеров, белок, котов, люди сами берутся за эту работу. С публикациями видео, конечно, перебор, подростковое желание внимания...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:10:04 24-10-2025

Гость (16:50:30 24-10-2025) Если власть не может или не желает справиться со сворами оди... власть обязана сначала справиться с озверевшими гражданами. И одна из причин таких поступков - вот такие комментарии и пропаганда живодерства, это на совести комментаторов тоже.

  -23 Нравится
Ответить
