Два очень дождливых дня ожидают жителей Барнаула 11 и 12 августа
Выпадет треть месячной нормы осадков
07 августа 2025, 12:00, ИА Амител
Дождь в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Два очень дождливых дня ожидают жителей Барнаула в понедельник и вторник, 11 и 12 августа. Об этом сообщает популярный сервис прогноза погоды Gismeteo.
«11 августа ожидается 7,3 мм осадков в жидком эквиваленте, 12 августа – 8,2 мм», – говорится в прогнозе.
В итоге за два дня выпадет 15,5 мм – это треть месячной нормы осадков для августа в Барнауле. Норма в краевой столице в текущем месяце – 45 мм.
Напомним, два дня сильных дождей Барнаул пережил 5 и 6 июля, тогда выпала половина месячной нормы осадков – 35 мм (72 мм – норма для города в июле).
12:47:47 07-08-2025
Очень дождливый, когда переполняется река Поповка, это хотя бы от 20 мм.
А так - проверим.
13:10:03 07-08-2025
а что за зомби апокалипсис на картинке и какое отношение он имеет к погоде? ну неужели нельзя нормальный промт составить, чтобы получить не такую чудовищную иллюстрацию...