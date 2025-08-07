Два очень дождливых дня ожидают жителей Барнаула 11 и 12 августа

Выпадет треть месячной нормы осадков

07 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Дождь в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Два очень дождливых дня ожидают жителей Барнаула в понедельник и вторник, 11 и 12 августа. Об этом сообщает популярный сервис прогноза погоды Gismeteo.

«11 августа ожидается 7,3 мм осадков в жидком эквиваленте, 12 августа – 8,2 мм», – говорится в прогнозе.

В итоге за два дня выпадет 15,5 мм – это треть месячной нормы осадков для августа в Барнауле. Норма в краевой столице в текущем месяце – 45 мм.

Напомним, два дня сильных дождей Барнаул пережил 5 и 6 июля, тогда выпала половина месячной нормы осадков – 35 мм (72 мм – норма для города в июле).