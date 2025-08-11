НОВОСТИПроисшествия

Водитель самосвала из мести дважды наехал на толпу людей в Новосибирске

Злоумышленник объявлен в розыск в Новосибирске

11 августа 2025, 14:50, ИА Амител

Следственный комитет по Новосибирской области объявил в розыск водителя самосвала Howo, который утром 10 августа совершил наезд на группу людей у кафе на улице Петухова, 79б. По данным Telegram-канала СУ СК, инцидент произошел около пяти часов утра, когда водитель дважды намеренно сдал задним ходом в толпу, собравшуюся на крыльце кафе-бара.

Как сообщает канал "АСТ-54. Black", причиной наезда стала месть за драку, в ходе которой, по предварительной информации, пострадал знакомый водителя. Несмотря на устрашающие обстоятельства происшествия, жертв удалось избежать – повреждения получили только элементы здания, включая козырек, крыльцо и стены заведения.

В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого и установление всех обстоятельств инцидента. 

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Комментарии 4

Гость

16:42:25 11-08-2025

Задним ходом и не быстро. Так напугал немного.

Гость

16:58:05 11-08-2025

найдут уже к вечеру. там кругом камеры и плюс сдадут

Гость

17:24:57 11-08-2025

Ошибка какая-то произошла

Гость

20:11:51 11-08-2025

Гость (17:24:57 11-08-2025) Ошибка какая-то произошла... Ага, примерно, и причём два раза подряд. Педали попутал, всяко.

