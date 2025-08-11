Водитель самосвала из мести дважды наехал на толпу людей в Новосибирске

Злоумышленник объявлен в розыск в Новосибирске

11 августа 2025, 14:50, ИА Амител

Следственный комитет по Новосибирской области объявил в розыск водителя самосвала Howo, который утром 10 августа совершил наезд на группу людей у кафе на улице Петухова, 79б. По данным Telegram-канала СУ СК, инцидент произошел около пяти часов утра, когда водитель дважды намеренно сдал задним ходом в толпу, собравшуюся на крыльце кафе-бара.

Как сообщает канал "АСТ-54. Black", причиной наезда стала месть за драку, в ходе которой, по предварительной информации, пострадал знакомый водителя. Несмотря на устрашающие обстоятельства происшествия, жертв удалось избежать – повреждения получили только элементы здания, включая козырек, крыльцо и стены заведения.

В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого и установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее водитель иномарки наехал на женщину, отдыхающую на берегу Оби.