Водитель самосвала из мести дважды наехал на толпу людей в Новосибирске
Злоумышленник объявлен в розыск в Новосибирске
11 августа 2025, 14:50, ИА Амител
Следственный комитет по Новосибирской области объявил в розыск водителя самосвала Howo, который утром 10 августа совершил наезд на группу людей у кафе на улице Петухова, 79б. По данным Telegram-канала СУ СК, инцидент произошел около пяти часов утра, когда водитель дважды намеренно сдал задним ходом в толпу, собравшуюся на крыльце кафе-бара.
Как сообщает канал "АСТ-54. Black", причиной наезда стала месть за драку, в ходе которой, по предварительной информации, пострадал знакомый водителя. Несмотря на устрашающие обстоятельства происшествия, жертв удалось избежать – повреждения получили только элементы здания, включая козырек, крыльцо и стены заведения.
В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого и установление всех обстоятельств инцидента.
16:42:25 11-08-2025
Задним ходом и не быстро. Так напугал немного.
16:58:05 11-08-2025
найдут уже к вечеру. там кругом камеры и плюс сдадут
17:24:57 11-08-2025
Ошибка какая-то произошла
20:11:51 11-08-2025
Гость (17:24:57 11-08-2025) Ошибка какая-то произошла... Ага, примерно, и причём два раза подряд. Педали попутал, всяко.