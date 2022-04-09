Жителей Рубцовска предупредили о возможном подтоплении прибрежных территорий в ближайшие двое суток
Подъём уровня воды в Алее за это время может достигнуть опасных отметок, отметили в МЧС
В ближайшие дни из-за подъёма уровня воды реки Алей возможно подтопление прибрежных территорий Рубцовска. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, подъём уровня воды может достигать критических отметок.
«В ближайшие сутки-двое продолжится подъём уровня воды реки Алей у города Рубцовска, возможно достижение опасных отметок (560 см над нулём поста), подтопление прибрежных территорий населённого пункта», — говорится в сообщении.
В ведомстве при этом заверили, что ситуация находится на контроле.
Днём ранее в МЧС сообщили, что паводковая обстановка в Алтайском крае стабильна. Уровень воды в реках на тот момент был ниже критического, случаев подтопления жилых домов также не было.