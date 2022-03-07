Центробанк рассказал, как будут работать карты Visa и MasterCard внутри России

Компании Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Однако их карты, выпущенные российскими банками, продолжат работать в обычном режиме по всей стране, пока не истечёт срок их действия. Это следует из заявления Центробанка, текст которого есть в распоряжении amic.ru.

«Жители могут беспрепятственно использовать данные карты и расплачиваться ими за покупки, в том числе в российских интернет-магазинах, совершать переводы, снимать наличные и так далее. Санкции не влияют на операции, производимые по картам международных платёжных систем, ведь они обрабатываются в Национальной системе платёжных карт — НСПК. НСПК обеспечивает бесперебойность всех операций», — пояснил управляющий Отделением по Алтайскому краю Сибирского ГУ Банка России Андрей Иванов.

Деньги клиентов на счетах, которые привязаны к картам Visa и MasterCard, сохранены и доступны в полном объёме. Однако все заграничные операции будут недоступны. Это касается как оплаты покупок онлайн, так и использования этих карт за рубежом. Расплатиться в иностранных интернет-магазинах российскими картами не получится, если только сайты не принимают к оплате карты «Мир».

В случае поездки за границу Центробанк рекомендует брать с собой наличные деньги и карту «Мир». Сегодня она принимается в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом также можно оформить кобейджинговую карту «Мир-UnionPay». Данная карта принимается как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay.