ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела в отношении оператора связи «Мегафон» за необоснованное повышение тарифов.

«В мае „Мегафон“ повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. Уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала текущего года. В связи с этим ФАС России провела анализ экономической обоснованности повышения», — рассказали в ведомстве.

Антимонопольщики пришли к выводу, что рост затрат оператора не соответствует росту доходов от повышения тарифов.

Комментарий пресс-службы «Мегафона»:

«Мы заранее проинформировали ФАС об изменении стоимости тарифов. Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию».

Напомним, накануне ФАС выявила нарушение со стороны оператора мобильной связи МТС, который несколько раз повысил тарифы и не смог аргументировать данное решение.