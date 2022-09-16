Глава ЦБ Набиуллина пока не видит оснований снова надевать броши
До марта 2022 года она выступала после заседаний по ставке каждый раз с новым украшением
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши во время общения с журналистами после заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке. Об этом сообщает РИА Новости.
«Что касается брошей, я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать», — заявила глава регулятора.
Напомним, что до марта 2022 года Набиуллина выступала каждый раз с новой брошью. Таким образом она посылала определенные сигналы рынку, которые становились предметом обсуждений.
Напомним, что совет директоров Банка России 16 сентября решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,5% годовых. В регуляторе отметили низкие темпы прироста потребительских цен, которые способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции, однако внешние условия остаются сложными.