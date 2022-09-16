Глава ЦБ Набиуллина пока не видит оснований снова надевать броши

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши во время общения с журналистами после заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается брошей, я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать», — заявила глава регулятора.

Напомним, что до марта 2022 года Набиуллина выступала каждый раз с новой брошью. Таким образом она посылала определенные сигналы рынку, которые становились предметом обсуждений.

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Общество ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%

Напомним, что совет директоров Банка России 16 сентября решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,5% годовых. В регуляторе отметили низкие темпы прироста потребительских цен, которые способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции, однако внешние условия остаются сложными.