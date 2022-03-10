«Известия»: Apple, McDonald's, IKEA, Toyota и H&M могут национализировать в России

Организация «Общественная потребительская инициатива» составила список из 59 иностранных компаний, которые могут быть национализированы после прекращения деятельности в России. Перечень направлен в правительство и Генпрокуратуру, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Как рассказал изданию глава организации Олег Павлов, перечень будет расширяться в зависимости от действий заграничных бизнесменов. Сейчас в него внесены такие компании, как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и др. К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор.

Также Павлов отметил, что общий объём обязательств иностранных компаний, которые прекратили работу в России, перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 трлн рублей — это выручка за последние три года.

«Попадание в антисанкционный чёрный список означает для компании-нарушителя и её руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере», — пояснил Павлов.

Ранее правительственная комиссия одобрила проект по национализации имущества компаний, которые уходят из России. Собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников. Если этого не произойдёт, то будет назначена временная администрация, а новые акции выставят на торги.