Красноярские пивовары обратили внимание на сырьё из Алтая во время санкций

Красноярские пивовары рассматривают вариант с покупкой сырья в Алтайском крае в период санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Сырья для варки пива в Красноярском крае хватит на срок от месяца до полугода, поскольку оно всё поступало в основном из Франции или Бельгии. В ведомстве рассказали, что сейчас ищут альтернативного поставщика, в том числе рассматривают Алтайский край, Белоруссию. Некоторые предприятия края собирают делегацию в Китай для переговоров по поводу сырья.

В Красноярском крае с учётом крафтовых пивоварен работают 33 предприятия. Они производят 3,2 млн декалитров пива в год.

Ранее сообщалось, что в феврале из Барнаула отправили в Китай три поезда со льном и рапсовым маслом. Всего в январе — феврале текущего года отправлено шесть поездов в Китай. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.