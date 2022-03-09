Названы самые крупные налогоплательщики Алтайского края

Алтайские плательщики за 2021 год перечислила 180,3 млрд рублей налогов и страховых взносов в социальные фонды. Самым крупным плательщиком стало заринское предприятие «Алтай-Кокс», на которое пришлось 5,6% всех налогов, сообщает Altapress со ссылкой на сведения управления ФНС по Алтайскому краю.

Сумма за 2021 год стала на 20,8% больше, чем годом ранее. Отчисления во все бюджеты увеличились на 26,5 млрд рублей, страховые взносы — на 4,5 млрд.

Первая десятка плательщиков перечислила 19,6% всех налогов и взносов. В неё вошли: «Розница К-1», «Торговый дом БМЗ», «Мария-Ра», «Алтайвагон», «Барнаульская генерация» (с учётом реорганизации), филиал Сбербанка, Барнаульский пивоваренный завод, Бочкарёвский пивоваренный завод и «Эвалар».