Производитель косметики Estee Lauder закроет все магазины в России

Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder полностью приостанавливает свою деятельность в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания закроет в России все магазины и торговые точки своих брендов. Также она прекратит поставки для ретейлеров. Всем сотрудникам, работающим в России, будет предоставлена компенсация и оказана поддержка.

Компания, помимо производства продукции под своим основным именем, владеет порядка 30 брендами по всему миру, в том числе MAC Cosmetics, Clinique, а также производит духи для модных домов DKNY и Tom Ford.