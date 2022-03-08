Производитель косметики Estee Lauder закроет все магазины в России
Также прекратятся поставки для ретейлеров
8 марта 2022, 08:25
Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder полностью приостанавливает свою деятельность в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Компания закроет в России все магазины и торговые точки своих брендов. Также она прекратит поставки для ретейлеров. Всем сотрудникам, работающим в России, будет предоставлена компенсация и оказана поддержка.
Компания, помимо производства продукции под своим основным именем, владеет порядка 30 брендами по всему миру, в том числе MAC Cosmetics, Clinique, а также производит духи для модных домов DKNY и Tom Ford.
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