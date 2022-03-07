Рубль показал новый исторический минимум относительно доллара и евро

Курсы доллара и евро относительно рубля на рынке Forex достигли исторических максимумов, сообщает ТАСС.

По данным на 11:16 мск, доллар на Forex находился на уровне 137,85 рубля. В 11:52 мск евро на Forex находился на уровне 147,51 рубля.

По данным на 12:51 мск, доллар на Forex составлял 131,25 рубля (+7,77%), евро на Forex находился на уровне 143,3 рубля (+25,72%).

Также цена газа на бирже в Европе в ходе торгов 7 марта приблизилась к 3900 долларам за 1 тыс. куб. м. Стоимость энергии обновляет исторический рекорд уже четвёртый торговый день подряд. В целом стоимость газа с начала торгов растёт более чем на 67%.