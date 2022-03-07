Рубль показал новый исторический минимум относительно доллара и евро
Евро приближалось к 150 рублям, доллар — к 140 рублям
7 марта 2022, 14:06
Курсы доллара и евро относительно рубля на рынке Forex достигли исторических максимумов, сообщает ТАСС.
По данным на 11:16 мск, доллар на Forex находился на уровне 137,85 рубля. В 11:52 мск евро на Forex находился на уровне 147,51 рубля.
По данным на 12:51 мск, доллар на Forex составлял 131,25 рубля (+7,77%), евро на Forex находился на уровне 143,3 рубля (+25,72%).
Также цена газа на бирже в Европе в ходе торгов 7 марта приблизилась к 3900 долларам за 1 тыс. куб. м. Стоимость энергии обновляет исторический рекорд уже четвёртый торговый день подряд. В целом стоимость газа с начала торгов растёт более чем на 67%.
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