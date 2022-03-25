Ряд предприятий в России могут остановиться из-за блокировки Facebook* и Instagram**

Ряд российских производителей обратились в Генпрокуратуру с просьбой разрешить использовать логотипы социальных сетей Facebook* и Instagram** на их упаковках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представители компании «Руспродсоюз» отмечают, что к ним стали поступать сообщения от производителей, которые сообщают, что на упаковке их продукции есть логотипы социальных сетей, принадлежащих компании Meta (признана экстремистской на территории РФ). Учитывая то, что цены на полимеры и картон за последнее время выросли на 65-95%, необходимость смены упаковки потребует от производителей серьёзных затрат, что грозит временной остановкой отгрузки товара с предприятий.

Бизнесмены говорят, что сейчас ни у кого нет понимания того, как действовать дальше. Отказаться от логотипов социальных сетей производители смогут, однако на это нужно время, чтобы согласовать новые дизайны упаковки.

Также отмечается, что в условиях повышенного потребительского спроса убрать товары с демонстрацией логотипов социальных сетей с полок почти невозможно.

*Facebook — соцсеть, принадлежащая Meta. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

**Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.