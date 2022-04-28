«Шашлычный набор» к новому сезону в России подорожал почти на 600 рублей

К новому сезону «шашлычный набор» в России подорожал почти на 600 рублей. Об этом сообщают «Известия».

Аналитики выяснили, что в 2022 году традиционное блюдо для пикника обойдётся отдыхающим в 2484 рубля, что на 583 рубля больше, чем годом ранее. В эту стоимость входит замаринованный шашлык, мангал, шампуры, уголь и средство для розжига.

Отмечается, что спрос на «шашлычные наборы» снизился на 20%. По мнению экспертов, к падению спроса привело не подорожание продуктов, а поздний приход весны.

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Ранее сообщалось, что в МЧС россиянам разрешили жарить шашлыки на майских праздниках, только если ограничения не предусмотрены региональным законодательством.