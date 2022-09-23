В России планируют проиндексировать маткапитал на 12,4%

Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

После индексации маткапитал составит 589,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 779 тыс. рублей — на второго, следует из документа.

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С 1 февраля 2022 года при рождении первенца начисляют 524,5 тыс. рублей, а второго ребёнка — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого, и 168,6 тысячи рублей, если получала.

Накануне Минтруд представил законопроекты об увеличении прожиточного минимума (ПМ) до 14 375 рублей, минимального размера оплаты труда (МРОТ) — до 16 242 рублей.