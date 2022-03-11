«Вынужденное развитие»: экономисты и бизнесмены Алтайского края оценили плюсы от новых санкций

Санкционный период, продолжающийся в России с 2014 года, закалил предпринимателей и промышленников Алтайского края. При этом панические настроения, которые были тогда, сегодня не возникают, считают эксперты. Более того, наиболее «хваткие» бизнесмены стараются использоваться переходный период, чтобы организовать новые производства, занять ниши рынка, которые освободились после ухода иностранных игроков.

Предприимчивые займут освободившиеся ниши

Активная поддержка отечественных производителей, начавшаяся после 2014 года, задала тренд на локализацию производства — импортных составляющих становится всё меньше, уверен президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края Борис Чесноков. Вместе с тем он отмечает, что растёт спрос на квалифицированные кадры. «Мы попадаем в канву, хотим мы этого или нет, мы восстановим отечественную промышленность по всем направлениям», — говорит Чесноков.

«Предприимчивые люди, а их сейчас гораздо больше, чем было в 1990-е и начале 2000-х годов, обладающие опытом, а главное — ресурсами, используют этот момент, чтобы зайти в ниши, которые освободятся, — подчёркивает руководитель Торгово-промышленной палаты. — Народ начинает искать замещение, выходы с одного рынка на другой. Поступают вопросы о том, как выйти на Китай. Из самого Китая обращаются люди с предложениями».

Кризис — это перспективы

Положение, в котором оказалась Россия, сложное, но не безвыходное, уверен руководитель регионального отделения общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Евгений Госьков. Но для развития экономики страны требуются усилия всех участников процесса.

«Нынешний кризис — это перспективы, но нужны условия для развития импортозамещения. Если мы с властью на всех уровнях создадим условия для формирования новых производств, это будет плюсом от введённых санкций», — говорит Госьков.

Президент РФ Владимир Путин уже подписал «антикризисный пакет» мер поддержки бизнеса и граждан. Он включает отмену проверок предпринимателей, кредитные каникулы, упрощение процедуры госзакупок.



Бизнесмены Алтайского края тоже предложили губернатору Виктору Томенко утвердить региональные меры поддержки бизнеса в непростое время. Это снижение налоговых ставок до минимальных, увеличение объёмов компенсаций затрат на приобретение оборудования и другие.

«Давайте дождёмся окончательного принятия мер и их реализации. Я приведу пример. Решили позволить предпринимателям получить рассрочку на выплату имеющегося кредита. Но такая рассрочка понижает кредитный рейтинг. Идея хорошая, а с реализацией не очень», — комментирует Евгений Госьков.

Новое качество и новые рынки

Главный плюс от введения санкций — ускоренное развитие сельского хозяйства по всей стране и в том числе в Алтайском крае, уверена доктор экономических наук Валентина Кундиус.

«До введения санкций в 2014 году у России была нарушена продовольственная безопасность. Нас специально снабжали дотированной за рубежом импортной продукцией, которая была дешевле нашей, чтобы сгубить наше сельское хозяйство. В связи с санкциями мы уже с 2017 года вышли на самообеспечение», — рассказывает профессор АГАУ Валентина Кундиус.

Теперь же алтайские аграрии будут вынуждены осваивать новые рынки сбыта и, как следствие, повышать качество продукции.

«Мы выходим на страны Юго-Восточной Азии, развиваем сельское хозяйство, улучшаем качество продукции. Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии предъявляют очень высокие требования к качеству продовольствия. У нас начинает развиваться органическое сельское хозяйство. В крае есть для этого все условия», — говорит Валентина Кундиус.

Как отмечает экономист, санкции заставят использовать собственные ресурсы и возможности, которых у России больше, чем у других стран.

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А завкафедрой экономической безопасности МИЭМИС АлтГУ Инна Санникова сомневается в твёрдости западных санкций.

«Эти санкции сыпались как из мешка. Это были эмоциональные решения, которые вводились без анализа. Сейчас к западным политикам будет приходить осознание последствий и могут начаться отмены ограничений. Либо санкция официально будет действовать, а на деле торговля будет идти через третьи страны», — говорит Инна Санникова.

Как отмечает экономист, теперь всё будет зависеть от решимости российских властей — использовать эту ситуацию как переломную для развития собственных производств и технологий или продолжать импортировать в обход санкций.