Жители Алтайского края оказались в числе лидеров по спросу на догазификацию

Россияне подали более 700 тыс. заявок на бесплатное доведение газа до участков. Среди регионов-лидеров по числу заявок оказался и Алтайский край, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение «Газпром межрегионгаза».

Также наиболее популярной услуга оказалось в Московской, Ленинградской, Челябинской и Свердловской областях, Краснодарском и Пермском краях, в республиках Башкортостан и Удмуртия.

«Динамика заявочной кампании в преддверии весенне-летнего сезона растёт: количество обращений от жителей увеличилось, а число заключённых договоров составляет уже половину от принятых заявок», — отметил глава «Газпром межрегионгаза» и «Газпром газификации» Сергей Густов.

Догазификация — это бесплатное подведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населённых пунктах (то есть в тех, где уже проложены газораспределительные сети).

Напомним, жители Барнаула заключили 1225 договоров на догазификацию. В работе находится 2229 заявок из столицы Алтайского края, 602 потребителя уже подключены к газу.