Экс-министр транспорта Алтайского края получил руководящую должность в холдинге "Алтайлес"

14 октября 2025 года он стал директором ООО "Павловский ДОК"

14 октября 2025, 10:35, ИА Амител

Антон Воронов / Кадр из видео: Минтранс Алтайского края / t.me/mintrans22
Антон Воронов / Кадр из видео: Минтранс Алтайского края / t.me/mintrans22

Бывший министр транспорта Алтайского края Антон Воронов стал директором ООО "Павловский ДОК" – предприятия, входящего в холдинг "Алтайлес". Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на новую должность Воронова назначили 14 октября.

«С 14 октября 2025 года директором ООО "Павловский ДОК" (входит в холдинг "Алтайлес") назначен Антон Владимирович Воронов», – сказано в публикации. 

Напомним, 1 ноября 2024 года Антон Воронов оставил пост министра транспорта Алтайского края. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Тогда врио главы ведомства стал Александр Мошкин.

В день своего ухода с должности Воронов разместил пост на личной странице во "ВКонтакте". В публикации он отметил, что собирается уделить время семье. Также экс-чиновник прикрепил фото, где уходит вдаль в футболке с надписью "Министерство транспорта".

«Друзья, сегодня завершающий рабочий день в должности министра транспорта АК, задачи, поставленные руководством, выполнены, время уделить внимание семье. Всем огромное спасибо за совместную плодотворную работу на благо Алтайского края!» – написал на своей странице Антон Воронов.

Напомним, с 9 января 2025 года Министерство транспорта Алтайского края возглавляет Андрей Подолян.

Справка: Антон Владимирович Воронов окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности "Экономика и управление аграрным производством". В июле 2002 года начал карьеру в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Павловского района. С февраля 2012 года был замглавы администрации Павловского района по экономике и управлению муниципальным имуществом, а в 2015-м стал первым замглавы администрации Павловского района. С декабря 2017-го по февраль 2022-го работал главой Павловского района. До ноября 2024 года был министром транспорта Алтайского края.

Комментарии 7

Avatar Picture
Мусик

10:42:41 14-10-2025

а, значит в лес ушел...

Avatar Picture
Гость

10:46:41 14-10-2025

Ни транспорта общественного, теперь и леса оставшегося не будет

Avatar Picture
Гость

10:53:26 14-10-2025

Считай, что пропало.......... Как в том анекдоте.

Avatar Picture
Гость

10:54:16 14-10-2025

" Антон Воронов директором" стал, назначили ... :)

Avatar Picture
Гость

11:45:05 14-10-2025

А старого директора Бессонова с ДОК куда дели?

Avatar Picture
Гость

12:56:43 14-10-2025

Так и судьей стать может или сенатором

Avatar Picture
Гость

14:18:36 14-10-2025

Гость (12:56:43 14-10-2025) Так и судьей стать может или сенатором... они могут ВСЁ

