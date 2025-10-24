Экс-замглавы района в Барнауле арестована по делу о растрате

Анжеле Багаевой инкриминируют присвоение денег с использованием служебного положения

24 октября 2025, 16:15, ИА Амител

Анжела Багаева / Фото: администрация Барнаула

Бывший заместитель главы администрации Железнодорожного района Барнаула Анжела Багаева помещена под домашний арест по уголовному делу о растрате бюджетных средств, сообщает "Банкфакс".

Экс-чиновнице инкриминируют присвоение денег с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Багаева, ушедшая с должности летом 2025 года, пыталась оспорить меру пресечения в краевом суде, но 5 сентября получила отказ. Подробности дела не разглашаются в интересах следствия.

Параллельно расследуется дело в отношении заместителя главы администрации Центрального района Ольги Новиковой. По данным следствия, она получила 2,4 млн рублей, предназначенные для премирования, и, используя служебное положение, присвоила из указанной суммы более 1 млн рублей.

Кроме того, завершено расследование в отношении бывшего начальника отдела строительного комитета Ирины Шишовой. В 2023–2025 годах обвиняемая использовала служебное положение для получения незаконного вознаграждения. При рассмотрении документов частных застройщиков Шишова намеренно выявляла нарушения градостроительного законодательства, после чего предлагала решить проблему за деньги.