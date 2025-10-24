НОВОСТИПроисшествия

Экс-замглавы района в Барнауле арестована по делу о растрате

Анжеле Багаевой инкриминируют присвоение денег с использованием служебного положения

24 октября 2025, 16:15, ИА Амител

Анжела Багаева / Фото: администрация Барнаула
Анжела Багаева / Фото: администрация Барнаула

Бывший заместитель главы администрации Железнодорожного района Барнаула Анжела Багаева помещена под домашний арест по уголовному делу о растрате бюджетных средств, сообщает "Банкфакс".

Экс-чиновнице инкриминируют присвоение денег с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Багаева, ушедшая с должности летом 2025 года, пыталась оспорить меру пресечения в краевом суде, но 5 сентября получила отказ. Подробности дела не разглашаются в интересах следствия.

Параллельно расследуется дело в отношении заместителя главы администрации Центрального района Ольги Новиковой. По данным следствия, она получила 2,4 млн рублей, предназначенные для премирования, и, используя служебное положение, присвоила из указанной суммы более 1 млн рублей.

Кроме того, завершено расследование в отношении бывшего начальника отдела строительного комитета Ирины Шишовой. В 2023–2025 годах обвиняемая использовала служебное положение для получения незаконного вознаграждения. При рассмотрении документов частных застройщиков Шишова намеренно выявляла нарушения градостроительного законодательства, после чего предлагала решить проблему за деньги.

Барнаул Коррупция

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:24:00 24-10-2025

и эти женщины, очевидно, ходили такие гордые, типа успешные, богатые бизнес-леди, поплевывая на всех остальных якобы неудачников. ворюги!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:57 24-10-2025

Наверное ещё в Единой России состоит до сих пор...!?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:27:27 24-10-2025

Из серии
"Баба тоже человек "

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров