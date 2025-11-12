Как рассказал специалист, причин может быть сразу несколько

12 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Несмотря на активные поиски, семья Усольцевых, исчезнувшая в тайге Красноярского края, остается необнаруженной, ни живой, ни мертвой. И этому есть несколько объяснений, рассказал aif.ru судмедэксперт, полковник медицинской службы МО РФ в отставке Александр Аулов.

Первый вариант: значительное количество снега могло полностью замаскировать тела пропавших, что сделает их обнаружение возможным только с наступлением весны, когда снег растает.

Второй сценарий предполагает, что если останки не были скрыты снегом, то хищники могли растащить и частично уничтожить их. В этом случае установление личностей погибших будет возможно лишь на основе анализа ДНК.

Третий, не исключенный экспертом вариант, рассматривает возможность того, что члены семьи остались в живых и самостоятельно ушли из зоны поиска, направившись в неизвестном направлении.

Ранее вскрылось сразу несколько обстоятельств исчезновения семьи. Как рассказали знакомые Усольцевых, Сергей незадолго до пропажи вел себя странно, а в машине семьи, как пишут СМИ, нашли тайник с крупной суммой – 600 тысяч рублей.