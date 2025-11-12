НОВОСТИОбщество

Эксперт объяснил, почему поисковики не смогли найти тела пропавших Усольцевых

Как рассказал специалист, причин может быть сразу несколько

12 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"
Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Несмотря на активные поиски, семья Усольцевых, исчезнувшая в тайге Красноярского края, остается необнаруженной, ни живой, ни мертвой. И этому есть несколько объяснений, рассказал aif.ru судмедэксперт, полковник медицинской службы МО РФ в отставке Александр Аулов.

Первый вариант: значительное количество снега могло полностью замаскировать тела пропавших, что сделает их обнаружение возможным только с наступлением весны, когда снег растает.

Второй сценарий предполагает, что если останки не были скрыты снегом, то хищники могли растащить и частично уничтожить их. В этом случае установление личностей погибших будет возможно лишь на основе анализа ДНК.

Третий, не исключенный экспертом вариант, рассматривает возможность того, что члены семьи остались в живых и самостоятельно ушли из зоны поиска, направившись в неизвестном направлении.

Ранее вскрылось сразу несколько обстоятельств исчезновения семьи. Как рассказали знакомые Усольцевых, Сергей незадолго до пропажи вел себя странно, а в машине семьи, как пишут СМИ, нашли тайник с крупной суммой – 600 тысяч рублей.

пропал человек Красноярский край

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:17:21 12-11-2025

Сколько можно

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:28:48 12-11-2025

Альпинистка Наговицына в гораздо лучше положении чем Усольцевы - спокойно ждёт спасения в палатке на вершине горы.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

16:35:12 12-11-2025

Действительно - может хватит чепуху писать от каких то икспердов...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:29 12-11-2025

Иван (16:35:12 12-11-2025) Действительно - может хватит чепуху писать от каких то икспе... Это ещё медведи с волками не высказывали свои предположения

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:42 12-11-2025

Гость (16:39:29 12-11-2025) Это ещё медведи с волками не высказывали свои предположения... поймать и допросить с полиграфом!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:00:55 12-11-2025

Иван (16:35:12 12-11-2025) Действительно - может хватит чепуху писать от каких то икспе... ИСЧО Ахотник написал это грит горы перепады погоды и тд ,они пишут похоже для людей которые шаг с асфальта не делали.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мария

07:36:54 13-11-2025

Гость, вы рассмешили, я смеялась полчаса: медведи и волки на полиграфе. Пишите чаще.

  3 Нравится
Ответить
