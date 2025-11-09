На видео, которые публиковала супруга, он не проявлял эмоций и держался в стороне

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

64-летний Сергей Усольцев, который вместе с женой Ириной и дочерью Ариной бесследно исчез в тайге Красноярского края 28 сентября, до пропажи сдерживал эмоции и держал дистанцию. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на врача-психотерапевта Руслана Панкратова.

Так эксперт высказался о последних совместных видеозаписях Сергея и Ирины, которые женщина публиковала в своих социальных сетях. Пользователи давно отметили, что на всех видео глава семьи держится отстраненно: не улыбается рядом с женой, но на редких кадрах с дочерью ведет себя мягко и нежно.

Подписчики предположили, что перед исчезновением отношения в паре сильно испортились. На одном из видео заметно, как Ирина пытается обнять супруга, однако он отстраняется и идет к ребенку.

Подруга Усольцевой, Мария Шрайнер, рассказала, что на некоторое время Ирина и Сергей разъезжались. Но, по ее словам, кризис быстро прошел.

Как отметил Панкратов, глава семейства – интроверт с выраженным контролем эмоциональной сферы. С его слов, у Усольцева устойчивый каркас для самоанализа. Это подтверждает отсутствие спонтанной жестикуляции и выражения чувств – признаки высокой концентрации и фокуса на внутренней картине мира.

«Линия рта, слегка опущенная по краям, свидетельствует о привычке сдерживать эмоции и держать дистанцию, что часто встречается у людей с рационализирующим, стратегическим складом ума. Мимическая зона лба зафиксирована в положении легкой нахмуренности, что трактуется как признак интеллектуального напряжения и внутреннего самоконтроля. Отсутствие показных эмоций в области скул и щек – индикатор привычки не раскрывать свои переживания ни перед семьей, ни публично, действует через внутренние ресурсы, избегает демонстрации слабости», – пояснил психотерапевт.

Некоторые россияне, следившие за поисками семьи, выдвигали радикальные версии ее пропажи. Есть немало предположений о том, что муж и жена могли поссориться в лесу, после чего Сергей нанес Ирине непоправимый ущерб и сбежал вместе с дочерью.

Но эксперт Панкратов уверен, что постоянная нахмуренность Сергея вовсе не означает, что он конфликтный.

«Нахмуренность и сдержанность плюс выраженная узость жестов и мимики – не маркер конфликтности, а признак укорененной модели поведения, характерной для людей с развитой аналитической мыслью, склонных к длительному терпению и взвешенным решениям, что подтверждается историей семьи и жизненным стиля Сергея», – добавил он.

Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября в районе Минской петли реки Мины. Они ушли в небольшой поход к горе Буратинка, но так и не вернулись. По официальной информации, пока не удалось обнаружить никаких следов. Поиски продолжаются.