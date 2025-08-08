Демограф назвал "город для многодетных семей" началом большого федерального проекта
Эксперт заявил amic.ru, что "Менделеевград" дает старт новой урбанизации в России и переходу к другому качеству жизни
08 августа 2025, 15:20, ИА Амител
Улучшение демографической ситуации в России может начаться с проекта создания города для многодетных семей в Новгородской области, поскольку это знаменует собой качественно новый подход к решению проблемы, заявил amic.ru председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов.
О строительстве нового города сообщила автор программы "Дети – это счастье" и проекта "Менделеевград" Ольга Курбатова. По ее словам, нигде в мире ничего подобного нет и Россия станет в этом первым государством. Предполагается, что численность населения города составит около 5 тыс. человек, 2,6 тыс. из которых – дети. Проект планируется реализовать в три очереди до 2032 года, в настоящее время идет проектирование. В течение 2025 года вся проектная документация должна быть подготовлена, а в 2026-м намечен выход на строительную площадку.Как отметил Юрий Крупнов, губернатор региона и автор этого проекта заслуживают самых высоких наград, поскольку они предложили единственный на сегодня, возможно, реальный способ позитивного сдвига демографической ситуации.
«Понятно, что процесс будет идти трудно, но само выдвижение подобного проекта, его организация, формирование проектной команды – ситуация беспрецедентная», – указал собеседник.
По его словам, именно благодаря процессу создания "Менделеевграда" в нашей стране можно серьезно говорить о проблемах демографии:
«Ведь у нас зачастую как рассуждают? Поправить демографию просто: деньжат подбросить, в мозгах что-то поправить – и все полетит. Так не бывает. А здесь, помимо серьезного сдвига ситуации, прежде всего с жильем, как наиболее важном условии полноценной семейной жизни, намечается решение минимум трех-четырех проблем».
Крупнов отметил, что проект "Менделеевграда" способен также изменить жилищную политику в стране – дать старт новой урбанизации, малоэтажному строительству и в целом новой индустриализации:
«Кроме того, исходно для населенного пункта берется экологически чистая территория, что предусматривает совершенно другие стандарты качества жизни. Наконец, такой большой проект можно рассматривать как совместное дело ради общего блага».
Эксперт подчеркнул, что не просто "коммерсанты решили что-то там подзаработать, а сами люди решили сдвинуть образ жизни в позитивную сторону и для этого собирают серьезную коалицию".
«И в этом плане они задают новые представления о демографии, которая в интегральной форме является локомотивом развития региона и страны. Я также уверен, что это начало большого федерального проекта», – заключил руководитель Наблюдательного совета ИДМРР.
Надеюсь деньги хот они свои будут тратить на эту утопию.
15:31:37 08-08-2025
Круть, а потом как они будут интегрироваться из своего заповедника в реальную жизнь?
16:02:46 08-08-2025
Резервация для мигрантов, похоже.
Стопами Столыпина.
16:29:47 08-08-2025
А проблема с демографией так просто решалась надо было просто построить город и сейчас как начнут рожать, "молодцы" решили проблему)))
16:40:51 08-08-2025
От безделья что только не придумают. Дай коровке хороший корм-получишь молочко. Дашь плохой корм не получишь молочка
17:26:28 08-08-2025
А что по "Белмесёв-городу" для многодетных?
Там планируют подводить к выделенным участкам для многодетных электричество, газ, воду и дороги согласно решения суда?
Или жить многодетным предлагается в чистом поле с кротами и борщевиком?
22:43:10 08-08-2025
Это будет гетто для многодетных семей. Города образуются от необходимости сконцентрировать трудовые ресурсы для решения определённых задач - производственных, научных, торговых, наконец.
23:09:09 08-08-2025
Гость (22:43:10 08-08-2025) Это будет гетто для многодетных семей. Города образуются от ... Да не они считать вообще не умеют 5 тыс всего 2,6 детей остается 2,4 родителей, т. е. не на каждого ребенка даже по 1 родителю ??? Что могут построить эти люди??