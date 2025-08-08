Демограф назвал "город для многодетных семей" началом большого федерального проекта

Эксперт заявил amic.ru, что "Менделеевград" дает старт новой урбанизации в России и переходу к другому качеству жизни

08 августа 2025, 15:20, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Улучшение демографической ситуации в России может начаться с проекта создания города для многодетных семей в Новгородской области, поскольку это знаменует собой качественно новый подход к решению проблемы, заявил amic.ru председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов.

О строительстве нового города сообщила автор программы "Дети – это счастье" и проекта "Менделеевград" Ольга Курбатова. По ее словам, нигде в мире ничего подобного нет и Россия станет в этом первым государством. Предполагается, что численность населения города составит около 5 тыс. человек, 2,6 тыс. из которых – дети. Проект планируется реализовать в три очереди до 2032 года, в настоящее время идет проектирование. В течение 2025 года вся проектная документация должна быть подготовлена, а в 2026-м намечен выход на строительную площадку.Как отметил Юрий Крупнов, губернатор региона и автор этого проекта заслуживают самых высоких наград, поскольку они предложили единственный на сегодня, возможно, реальный способ позитивного сдвига демографической ситуации.

«Понятно, что процесс будет идти трудно, но само выдвижение подобного проекта, его организация, формирование проектной команды – ситуация беспрецедентная», – указал собеседник.

По его словам, именно благодаря процессу создания "Менделеевграда" в нашей стране можно серьезно говорить о проблемах демографии:

«Ведь у нас зачастую как рассуждают? Поправить демографию просто: деньжат подбросить, в мозгах что-то поправить – и все полетит. Так не бывает. А здесь, помимо серьезного сдвига ситуации, прежде всего с жильем, как наиболее важном условии полноценной семейной жизни, намечается решение минимум трех-четырех проблем».

Крупнов отметил, что проект "Менделеевграда" способен также изменить жилищную политику в стране – дать старт новой урбанизации, малоэтажному строительству и в целом новой индустриализации:

«Кроме того, исходно для населенного пункта берется экологически чистая территория, что предусматривает совершенно другие стандарты качества жизни. Наконец, такой большой проект можно рассматривать как совместное дело ради общего блага».

Эксперт подчеркнул, что не просто "коммерсанты решили что-то там подзаработать, а сами люди решили сдвинуть образ жизни в позитивную сторону и для этого собирают серьезную коалицию".