Он подчеркнул, что рост цен связан с массовым переходом на комбинированные ипотечные продукты

26 февраля 2026, 13:53, ИА Амител

В 2026 году жители Москвы, желающие приобрести квартиру в новостройке комфорт-класса, будут вынуждены тратить на это от 17 до 23 млн рублей. С таким прогнозом выступил финансовый эксперт и бизнес-аналитик компании Pronline Дмитрий Трепольский в интервью "Газете.ru".

«Рост цен на жилье связан с введением комбинированных ипотечных программ. Льготный кредит в 12 миллионов рублей оказывается недостаточным для покупки средней двухкомнатной квартиры, стоимость которой составляет 18–22 миллиона. В результате покупателям приходится доплачивать разницу по рыночным ставкам, что приводит к увеличению средневзвешенной ставки по кредиту с 6% до 8–12%. Это, в свою очередь, повышает общую стоимость сделки. Такой рост обусловлен не только желанием застройщиков, но и необходимостью компенсации расходов на субсидирование процентной ставки со стороны девелоперов», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что в условиях роста инфляции традиционные методы накопления на первый взнос теряют свою эффективность. В связи с этим специалист рекомендовал рассмотреть возможность использования комбинированной ипотеки: сначала взять льготный кредит, а затем добрать недостающую сумму по рыночной ставке. Хотя ежемесячные платежи при этом будут выше, такой подход позволит приобрести комфортное жилье, а не временное.

Также Трепольский отметил, что застройщики готовы к переговорам, но не напрямую. Он посоветовал вести конструктивный диалог и предлагать свои выгодные условия. Эксперт рекомендовал обратить внимание на рассрочку до окончания строительства, которую многие девелоперы предлагают в формате "20/80" или "30/70". Это значит, что покупатель вносит часть суммы сразу, а оставшуюся часть — перед сдачей дома. За это время оставшуюся сумму можно разместить на депозите под высокие проценты, что эффективно "окупит" часть стоимости квартиры.

«Если у вас есть старая квартира, то ее можно сдать застройщику и требовать услугу "проживания до получения ключей". Это позволит сэкономить на аренде жилья на время строительства до 1–1,5 миллиона рублей», — подчеркнул финансист.

Эксперт дал несколько рекомендаций по выбору квартиры. Он посоветовал обращать внимание на жилье на первых этажах или с "неудачным" видом, так как разница в цене между вторым и первым этажом в 2026 году может достигать 8–12%, что эквивалентно нескольким миллионам рублей в масштабах Москвы.

«Застройщики часто завышают стоимость ремонта "под ключ". Покупка квартиры без ремонта может снизить цену лота на 2–3 миллиона, а ремонтные работы можно будет выполнить поэтапно», — заключил Трепольский.

