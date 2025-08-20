Эксперт усомнился в резком скачке цен на бензин в сентябре
Председатель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко заявил amic.ru, что дешеветь топливо не будет
20 августа 2025, 12:15, ИА Амител
Несмотря на то, что снижения цен на бензин в будущем ожидать не стоит, вряд ли в ближайшие два года стоимость поднимется до уровня 72,10 рубля за литр за АИ-92 и 78,50 рубля за литр за АИ-95, заявил amic.ru вице-президент Российского топливного союза, депутат АКЗС Юрий Матвейко.
Ранее некоторые телеграм-каналы, специализирующиеся на экономической и энергетической тематике, распространили информацию со ссылкой на неназванных экспертов, что уже в сентябре цена на бензин может резко взлететь: АИ-92 может стоить 72,10 рубля за литр, АИ-95 – 78,50 рубля. Основными причинами называли сезонный фактор, инфляцию, увеличение оптового спроса и снижение загрузки НПЗ.
Кстати, по данным на 11 августа, средняя цена бензина в РФ составляла 0,73 евро, во Франции – 1,83 евро, в Гонконге – 3,33 евро, Великобритании – 1,69 евро, США – 0,86 евро, Иране – 0,03 евро, Китае – 1,01 евро и т.д.Юрий Матвейко подчеркнул, что в настоящее время основным маркером являются биржевые цены на топливо:
«И сегодня мы видим максимально высокие цены за всю историю биржевых торгов. Если в ближайшие месяц-два заводы, находящиеся на ремонте, закончат все по плану и не случится каких-то нештатных ситуаций, то цены должны остановиться, если нет – то все возможно».
По словам собеседника, снижаться стоимость бензина в будущем, конечно, не будет:
«На нее влияют рост зарплат, рост налогов и всех расходов. Играют свою роль, конечно, нештатные ситуации, связанные с ударами дронов по НПЗ, – тем самым сокращаются объемы выпускаемого бензина и, соответственно, по этим причинам количества, чтобы удовлетворить спрос на бирже, явно недостаточно. А мы знаем, что возникновение дефицита стимулирует рост биржевых цен».
Однако рост цен на АЗС все-таки будет умеренным, полагает Юрий Матвейко.
«В то же время, я надеюсь, предприятия завершат ремонтные работы, а также восстановятся заводы, попавшие под удары беспилотников. И ситуация должна стабилизироваться. Однако снижение розничных цен, как я уже отметил, вряд ли состоится. Что касается повышения стоимости АИ-92 до 72,10 рубля за литр, АИ-95 – до 78,50 рубля, то у нас в регионе в ближайшие пару лет, думаю, это маловероятно», – заключил вице-президент Российского топливного союза.
12:30:14 20-08-2025
Дешеветь не будет?! А как тогда у Ирана получается 0,03 евро против наших 0,7? Рабами вроде не пользуются
12:47:10 20-08-2025
Гость (12:30:14 20-08-2025) Дешеветь не будет?! А как тогда у Ирана получается 0,03 евро... Как у нас говорят бизнесмены: "Деньги очень нужны"
12:30:17 20-08-2025
Вот Ю.Матвейко зксперт. А какая от него польза? Ведь от него цены на топливо не зависят. Он же только прогнозы даёт.
12:33:25 20-08-2025
Почему дорожает бензин?
Бензин дорожает потому что дорожает перевозка бензина, вследствие удорожания бензина))
Несмотря на снижение курса доллара и снижение цены на нефть, снижения цен на топливо удалось избежать...))
Смех сквозь слёзы.
13:02:04 20-08-2025
Кстати, по данным на 11 августа, средняя цена бензина в РФ составляла 0,73 евро, во Франции – 1,83 евро, в Гонконге – 3,33 евро, Великобритании – 1,69 евро, США – 0,86 евро, Иране – 0,03 евро, Китае – 1,01 евро и т.д.////////Венесуэлу и Ливию еще указать нужно было, для полной картины))
13:22:41 20-08-2025
К средним ценам на топливо надо добавлять хотя бы средние ЗП для полной картины
13:44:48 20-08-2025
Плохой эксперт. За 2 недели цена 95-го на Роснефти +1руб. и тренд скорее всего сохранится. Применив простейшую формулу прогноза, получаем 70 руб. к НГ. Очень надеюсь, что формула прогноза неправильная и все будет хорошо.
15:10:01 20-08-2025
А как давно перепродавец и владелец заштатных АЗС стал экспертом по ГСМ?