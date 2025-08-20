НОВОСТИЭкономика

Эксперт усомнился в резком скачке цен на бензин в сентябре

Председатель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко заявил amic.ru, что дешеветь топливо не будет

20 августа 2025, 12:15, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Несмотря на то, что снижения цен на бензин в будущем ожидать не стоит, вряд ли в ближайшие два года стоимость поднимется до уровня 72,10 рубля за литр за АИ-92 и 78,50 рубля за литр за АИ-95, заявил amic.ru вице-президент Российского топливного союза, депутат АКЗС Юрий Матвейко.

Ранее некоторые телеграм-каналы, специализирующиеся на экономической и энергетической тематике, распространили информацию со ссылкой на неназванных экспертов, что уже в сентябре цена на бензин может резко взлететь: АИ-92 может стоить 72,10 рубля за литр, АИ-95 – 78,50 рубля. Основными причинами называли сезонный фактор, инфляцию, увеличение оптового спроса и снижение загрузки НПЗ.

Кстати, по данным на 11 августа, средняя цена бензина в РФ составляла 0,73 евро, во Франции – 1,83 евро, в Гонконге – 3,33 евро, Великобритании – 1,69 евро, США – 0,86 евро, Иране – 0,03 евро, Китае – 1,01 евро и т.д.Юрий Матвейко подчеркнул, что в настоящее время основным маркером являются биржевые цены на топливо:

«И сегодня мы видим максимально высокие цены за всю историю биржевых торгов. Если в ближайшие месяц-два заводы, находящиеся на ремонте, закончат все по плану и не случится каких-то нештатных ситуаций, то цены должны остановиться, если нет – то все возможно».

По словам собеседника, снижаться стоимость бензина в будущем, конечно, не будет:

«На нее влияют рост зарплат, рост налогов и всех расходов. Играют свою роль, конечно, нештатные ситуации, связанные с ударами дронов по НПЗ, – тем самым сокращаются объемы выпускаемого бензина и, соответственно, по этим причинам количества, чтобы удовлетворить спрос на бирже, явно недостаточно. А мы знаем, что возникновение дефицита стимулирует рост биржевых цен».

Однако рост цен на АЗС все-таки будет умеренным, полагает Юрий Матвейко.

«В то же время, я надеюсь, предприятия завершат ремонтные работы, а также восстановятся заводы, попавшие под удары беспилотников. И ситуация должна стабилизироваться. Однако снижение розничных цен, как я уже отметил, вряд ли состоится. Что касается повышения стоимости АИ-92 до 72,10 рубля за литр, АИ-95 – до 78,50 рубля, то у нас в регионе в ближайшие пару лет, думаю, это маловероятно», – заключил вице-президент Российского топливного союза.

Гость
Гость

12:30:14 20-08-2025

Дешеветь не будет?! А как тогда у Ирана получается 0,03 евро против наших 0,7? Рабами вроде не пользуются

  3 Нравится
Ответить
ВВП
ВВП

12:47:10 20-08-2025

Гость (12:30:14 20-08-2025) Дешеветь не будет?! А как тогда у Ирана получается 0,03 евро... Как у нас говорят бизнесмены: "Деньги очень нужны"

  8 Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:30:17 20-08-2025

Вот Ю.Матвейко зксперт. А какая от него польза? Ведь от него цены на топливо не зависят. Он же только прогнозы даёт.

  9 Нравится
Ответить
ВВП
ВВП

12:33:25 20-08-2025

Почему дорожает бензин?

Бензин дорожает потому что дорожает перевозка бензина, вследствие удорожания бензина))

Несмотря на снижение курса доллара и снижение цены на нефть, снижения цен на топливо удалось избежать...))

Смех сквозь слёзы.

  17 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:02:04 20-08-2025

Кстати, по данным на 11 августа, средняя цена бензина в РФ составляла 0,73 евро, во Франции – 1,83 евро, в Гонконге – 3,33 евро, Великобритании – 1,69 евро, США – 0,86 евро, Иране – 0,03 евро, Китае – 1,01 евро и т.д.////////Венесуэлу и Ливию еще указать нужно было, для полной картины))

  -4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:22:41 20-08-2025

К средним ценам на топливо надо добавлять хотя бы средние ЗП для полной картины

  7 Нравится
Ответить
4-q
4-q

13:44:48 20-08-2025

Плохой эксперт. За 2 недели цена 95-го на Роснефти +1руб. и тренд скорее всего сохранится. Применив простейшую формулу прогноза, получаем 70 руб. к НГ. Очень надеюсь, что формула прогноза неправильная и все будет хорошо.

  6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:10:01 20-08-2025

А как давно перепродавец и владелец заштатных АЗС стал экспертом по ГСМ?

  5 Нравится
Ответить
