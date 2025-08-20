Эксперт усомнился в резком скачке цен на бензин в сентябре

Председатель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко заявил amic.ru, что дешеветь топливо не будет

Несмотря на то, что снижения цен на бензин в будущем ожидать не стоит, вряд ли в ближайшие два года стоимость поднимется до уровня 72,10 рубля за литр за АИ-92 и 78,50 рубля за литр за АИ-95, заявил amic.ru вице-президент Российского топливного союза, депутат АКЗС Юрий Матвейко.

Ранее некоторые телеграм-каналы, специализирующиеся на экономической и энергетической тематике, распространили информацию со ссылкой на неназванных экспертов, что уже в сентябре цена на бензин может резко взлететь: АИ-92 может стоить 72,10 рубля за литр, АИ-95 – 78,50 рубля. Основными причинами называли сезонный фактор, инфляцию, увеличение оптового спроса и снижение загрузки НПЗ.



Кстати, по данным на 11 августа, средняя цена бензина в РФ составляла 0,73 евро, во Франции – 1,83 евро, в Гонконге – 3,33 евро, Великобритании – 1,69 евро, США – 0,86 евро, Иране – 0,03 евро, Китае – 1,01 евро и т.д.Юрий Матвейко подчеркнул, что в настоящее время основным маркером являются биржевые цены на топливо:

«И сегодня мы видим максимально высокие цены за всю историю биржевых торгов. Если в ближайшие месяц-два заводы, находящиеся на ремонте, закончат все по плану и не случится каких-то нештатных ситуаций, то цены должны остановиться, если нет – то все возможно».

По словам собеседника, снижаться стоимость бензина в будущем, конечно, не будет:

«На нее влияют рост зарплат, рост налогов и всех расходов. Играют свою роль, конечно, нештатные ситуации, связанные с ударами дронов по НПЗ, – тем самым сокращаются объемы выпускаемого бензина и, соответственно, по этим причинам количества, чтобы удовлетворить спрос на бирже, явно недостаточно. А мы знаем, что возникновение дефицита стимулирует рост биржевых цен».

Однако рост цен на АЗС все-таки будет умеренным, полагает Юрий Матвейко.