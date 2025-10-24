Эксперт ВОЗ предложил отпускать капли от насморка по рецепту

Демин предупредил, что превышение рекомендуемого срока применения (пять-семь дней) может привести к развитию вазомоторного ринита

Профессор Первого МГМУ имени Сеченова, эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин выступил с инициативой перевести назальные сосудосуживающие спреи в рецептурную категорию. По его словам, бесконтрольное применение этих средств представляет серьезную опасность для здоровья, сообщает "Абзац".

Как отметил эксперт, особенно опасно самостоятельное использование спреев при наличии хронических заболеваний. Демин предупредил, что превышение рекомендуемого срока применения (пять-семь дней) может привести к развитию вазомоторного ринита, требующего уже хирургического лечения.

«Масштабы потребления этих капель связаны с бесконтрольным применением без обращения к врачу. Если у вас насморк затянулся, значит, надо обращаться к лору», – подчеркнул профессор.

В качестве альтернативы эксперт рекомендует уделять больше внимания профилактике – укреплению иммунитета и своевременной вакцинации. По мнению Демина, перевод препаратов в рецептурную категорию поможет сформировать более ответственное отношение к их применению.

Напомним, спрос на сосудосуживающие спреи вырос на 28% за последние три года, а в 2025 году россияне потратили на них почти 42 млрд рублей. Лидером по потреблению стала Москва. Здесь продано 18,5 тысячи упаковок на каждые 10 тысяч человек, то есть в среднем каждый москвич приобрел минимум два спрея за год.