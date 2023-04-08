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Электричка насмерть сбила человека в Алтайском крае

Мужчина шёл в капюшоне и не реагировал на громкие сигналы машиниста

08 апреля 2023, 11:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Электричка насмерть 32-летнего жителя Новоалтайска, сообщили в региональном ЛУ МВД.

Инцидент случился на ж/д станции Алтайская. Мужчина шёл в капюшоне вдоль железнодорожного полотна и не реагировал на громкие сигналы машиниста, а затем решил перебежать пути перед приближающимся поездом.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Стражи порядка проводят проверку.

Комментарии 1

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Гость

12:58:12 08-04-2023

музыку слушал и в смартфон смотрел наверно

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