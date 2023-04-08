Электричка насмерть сбила человека в Алтайском крае
Мужчина шёл в капюшоне и не реагировал на громкие сигналы машиниста
08 апреля 2023, 11:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Электричка насмерть 32-летнего жителя Новоалтайска, сообщили в региональном ЛУ МВД.
Инцидент случился на ж/д станции Алтайская. Мужчина шёл в капюшоне вдоль железнодорожного полотна и не реагировал на громкие сигналы машиниста, а затем решил перебежать пути перед приближающимся поездом.
От полученных травм потерпевший скончался на месте. Стражи порядка проводят проверку.
12:58:12 08-04-2023
музыку слушал и в смартфон смотрел наверно