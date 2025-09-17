В Алтайском крае распространяют фейк о передаче бюджетных денег Кузбассу

Якобы на покрытие расходов по обеспечению единовременной выплаты

17 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае распространяется очередной фейк – приказ о якобы внесении изменений в бюджет региона.

В фальшивом документе говорится о поддержке Кузбасса через федеральную программу "С миру по нитке": высвободившиеся средства необходимо направить на поддержку соседнего региона.

«На покрытие расходов по обеспечению единовременной выплаты лицам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ из числа сокращенных работников предприятий угольной промышленности на территории Кемеровской области», – говорится в ложном документе.

Подобные фейки распространяются и в других регионах, например, в Республике Марий Эл, Свердловской и Томской областях. Местные власти опровергли эту информацию.

В России не существует федеральной программы "С миру по нитке". Главы регионов и губернаторы не обладают правом распределять средства между субъектами РФ. Этим занимаются органы федеральной власти, сообщает канал "Война с фейками".Ранее в Алтайском крае распространяли фейк об изъятии топлива для нужд СВО.