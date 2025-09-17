В Алтайском крае распространяют фейк о передаче бюджетных денег Кузбассу
Якобы на покрытие расходов по обеспечению единовременной выплаты
17 сентября 2025, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае распространяется очередной фейк – приказ о якобы внесении изменений в бюджет региона.
В фальшивом документе говорится о поддержке Кузбасса через федеральную программу "С миру по нитке": высвободившиеся средства необходимо направить на поддержку соседнего региона.
«На покрытие расходов по обеспечению единовременной выплаты лицам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ из числа сокращенных работников предприятий угольной промышленности на территории Кемеровской области», – говорится в ложном документе.
Подобные фейки распространяются и в других регионах, например, в Республике Марий Эл, Свердловской и Томской областях. Местные власти опровергли эту информацию.
В России не существует федеральной программы "С миру по нитке". Главы регионов и губернаторы не обладают правом распределять средства между субъектами РФ. Этим занимаются органы федеральной власти, сообщает канал "Война с фейками".Ранее в Алтайском крае распространяли фейк об изъятии топлива для нужд СВО.
12:08:26 17-09-2025
- "В России не существует федеральной программы "С миру по нитке".============= Пока не существует, но к сожалению, все идет к этому. Загубили Кузбасс, а могли и дальше поставлять уголь за рубеж.
12:52:57 17-09-2025
А зачем? Чтобы мы на митинг побежали? И че?
06:39:41 18-09-2025
Гость (12:52:57 17-09-2025) А зачем? Чтобы мы на митинг побежали? И че?... Побежишь, а космонавт тебя остановит.