В Алтайском крае распространяют фейк о передаче бюджетных денег Кузбассу

Якобы на покрытие расходов по обеспечению единовременной выплаты

17 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае распространяется очередной фейк – приказ о якобы внесении изменений в бюджет региона.

В фальшивом документе говорится о поддержке Кузбасса через федеральную программу "С миру по нитке": высвободившиеся средства необходимо направить на поддержку соседнего региона.

«На покрытие расходов по обеспечению единовременной выплаты лицам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ из числа сокращенных работников предприятий угольной промышленности на территории Кемеровской области», – говорится в ложном документе.

Подобные фейки распространяются и в других регионах, например, в Республике Марий Эл, Свердловской и Томской областях. Местные власти опровергли эту информацию.

В России не существует федеральной программы "С миру по нитке". Главы регионов и губернаторы не обладают правом распределять средства между субъектами РФ. Этим занимаются органы федеральной власти, сообщает канал "Война с фейками".Ранее в Алтайском крае распространяли фейк об изъятии топлива для нужд СВО.

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

На Алтае распространяют фейк о выплате 2,5 млн цифровых рублей участникам СВО

Для убедительности информацию дополняют скриншотом якобы постановления правительства края
Комментарии 3

Гость

12:08:26 17-09-2025

- "В России не существует федеральной программы "С миру по нитке".============= Пока не существует, но к сожалению, все идет к этому. Загубили Кузбасс, а могли и дальше поставлять уголь за рубеж.

Гость

12:52:57 17-09-2025

А зачем? Чтобы мы на митинг побежали? И че?

Гость

06:39:41 18-09-2025

Гость (12:52:57 17-09-2025) А зачем? Чтобы мы на митинг побежали? И че?... Побежишь, а космонавт тебя остановит.

