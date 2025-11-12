НОВОСТИОбщество

Филологи назвали три главных слова 2025 года

Среди них как новые, молодежные слова, так и обыденные для всех жителей страны

12 ноября 2025, 16:30, ИА Амител

Школьник читает книгу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Школьник читает книгу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Языковеды из МПГУ внесли в перечень ключевых слов 2025 года "победу", "окак" и "вайб". Об этом сообщает Life.ru. По мнению исследователей, "победа" символизирует не только историческое наследие, но и индивидуальные успехи.

Междометие "окак", возникшее в интернете, отражает удивление от внезапной информации.

"Вайб" же прочно вошел в обиход для характеристики обстановки и эмоционального состояния. Специалисты подчеркивают, что главные слова года становятся индикаторами культурных изменений и общественных приоритетов.

Ранее эксперт назвал самое длинное слово в русском языке: выговорить – почти невозможно.

Овца на лугу / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Суд официально признал слово "овца" оскорбительным

Жительница Лысьвы выплатила 20 тысяч рублей за оскорбление
НОВОСТИОбщество

Россия Статистика

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:59:13 12-11-2025

Да главное, чтобы не " звездец"...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:37 12-11-2025

Я бы сюда добавил фразы "хорошего дня" и "от слова совсем".

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:59:01 12-11-2025

Гость (17:03:37 12-11-2025) Я бы сюда добавил фразы "хорошего дня" и "от слова совсем".... Этим хорошим днем задолбали в сопли.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:08 13-11-2025

Гость (19:59:01 12-11-2025) Этим хорошим днем задолбали в сопли.... Ну вам в совок тогда обратно, где ни здрасьте, ни ... хорошего дня!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:21 13-11-2025

Гость (19:59:01 12-11-2025) Этим хорошим днем задолбали в сопли.... я думала только меня)))))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:56:37 12-11-2025

Странно!
Ни одного матерка!?...
Очень странно!...

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров