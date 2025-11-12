Филологи назвали три главных слова 2025 года
Среди них как новые, молодежные слова, так и обыденные для всех жителей страны
12 ноября 2025, 16:30, ИА Амител
Языковеды из МПГУ внесли в перечень ключевых слов 2025 года "победу", "окак" и "вайб". Об этом сообщает Life.ru. По мнению исследователей, "победа" символизирует не только историческое наследие, но и индивидуальные успехи.
Междометие "окак", возникшее в интернете, отражает удивление от внезапной информации.
"Вайб" же прочно вошел в обиход для характеристики обстановки и эмоционального состояния. Специалисты подчеркивают, что главные слова года становятся индикаторами культурных изменений и общественных приоритетов.
Ранее эксперт назвал самое длинное слово в русском языке: выговорить – почти невозможно.
16:59:13 12-11-2025
Да главное, чтобы не " звездец"...
17:03:37 12-11-2025
Я бы сюда добавил фразы "хорошего дня" и "от слова совсем".
19:59:01 12-11-2025
Гость (17:03:37 12-11-2025) Я бы сюда добавил фразы "хорошего дня" и "от слова совсем".... Этим хорошим днем задолбали в сопли.
09:26:08 13-11-2025
Гость (19:59:01 12-11-2025) Этим хорошим днем задолбали в сопли.... Ну вам в совок тогда обратно, где ни здрасьте, ни ... хорошего дня!
15:48:21 13-11-2025
Гость (19:59:01 12-11-2025) Этим хорошим днем задолбали в сопли.... я думала только меня)))))
17:56:37 12-11-2025
Странно!
Ни одного матерка!?...
Очень странно!...