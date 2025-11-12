Филологи назвали три главных слова 2025 года

Среди них как новые, молодежные слова, так и обыденные для всех жителей страны

12 ноября 2025, 16:30, ИА Амител

Школьник читает книгу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Языковеды из МПГУ внесли в перечень ключевых слов 2025 года "победу", "окак" и "вайб". Об этом сообщает Life.ru. По мнению исследователей, "победа" символизирует не только историческое наследие, но и индивидуальные успехи.

Междометие "окак", возникшее в интернете, отражает удивление от внезапной информации.

"Вайб" же прочно вошел в обиход для характеристики обстановки и эмоционального состояния. Специалисты подчеркивают, что главные слова года становятся индикаторами культурных изменений и общественных приоритетов.

