В «морозной коме». Последний день осени в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уже почти неделю в Барнауле стоят 30-градусные морозы. Ранее синоптики прогнозировали похолодание на пару дней, однако антициклон задержался. В Алтайском крае и некоторых других регионах Западной Сибири 27 ноября и в ночь на 28-е были зафиксированы самые низкие температуры за всю историю наблюдений.

Люди справляются с такой погодой по-разному. Кто-то умудряется делать 100-километровые пробежки в лютом холоде и снимать селфи в инее на лицах, а кто-то прячет свою «ласточку» под специальное «одеялко». Наш фотокорреспондент тоже совершила небольшую пробежку по морозному городу. Что получилось — смотрите в нашем фоторепортаже.

Когда же нас отпустят холода, читайте здесь: «Надевайте двое подштанников. Сколько дней продержатся аномальные морозы в Алтайском крае?»