Либо женат, либо алиментщик. В ФССП рассказали, как выглядит типичный должник в России

Обычно должники проживают в крупных городах или региональных центрах

31 октября 2025, 13:49, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Типичный должник в России – это мужчина 35–45 лет, сообщил глава ведомства Дмитрий Аристов в интервью "Известиям".

«Обычно такие граждане проживают в крупных городах или региональных центрах. Их финансовые ресурсы зачастую не позволяют полностью расплатиться с долгами. Чаще всего должник либо женат, либо должен алименты бывшей жене, имеет в имуществе автомобиль или квартиру», - рассказал Аристов. 

В среднем сумма задолженности составляет приблизительно 62,5 тысячи рублей. Наиболее распространенными являются долги по кредитам и административным штрафам.

Ранее сообщалось, что уже с 1 ноября судебные приставы смогут списывать деньги с карт должников без решения суда.

Деньги / Фото: amic.ru

Новосибирский бизнесмен повесил миллионные долги своей фирмы на беременную дочь

Вместо подготовки к родам девушка пытается разобраться с долгами
НОВОСТИОбщество

Россия долги деньги

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:24:43 31-10-2025

Когда у вас появляются деньги — у вас появляются женщины! Появляются женщины — пропадают деньги! Пропадают деньги — пропадают женщины! Пропадают женщины — появляются деньги!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:15 31-10-2025

Статья, прям, призыв к бесбрачию, а там уже и чайлдфри можно подтянуть, а это не законно, следовательно и статья подрывающая желание "размножаться" и строить отношения

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:20:07 01-11-2025

Какое отвратительное слово - "алиментщик".

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:27 01-11-2025

Гость (06:20:07 01-11-2025) Какое отвратительное слово - "алиментщик".... Каждый гражданин переступающий порог ЗАГСа со своей благоверной должен помнить, что через какое-то время по статистике 80% он окажется "алиментщиком", и его будут называть должником (даже если по факту таковым не является!), а его уже бывшая "благоверная" будет оппонентом в суде и потом по жизни... Такие дела.

  0 Нравится
Ответить
