Либо женат, либо алиментщик. В ФССП рассказали, как выглядит типичный должник в России

Обычно должники проживают в крупных городах или региональных центрах

31 октября 2025, 13:49, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Типичный должник в России – это мужчина 35–45 лет, сообщил глава ведомства Дмитрий Аристов в интервью "Известиям".

«Обычно такие граждане проживают в крупных городах или региональных центрах. Их финансовые ресурсы зачастую не позволяют полностью расплатиться с долгами. Чаще всего должник либо женат, либо должен алименты бывшей жене, имеет в имуществе автомобиль или квартиру», - рассказал Аристов.

В среднем сумма задолженности составляет приблизительно 62,5 тысячи рублей. Наиболее распространенными являются долги по кредитам и административным штрафам.

Ранее сообщалось, что уже с 1 ноября судебные приставы смогут списывать деньги с карт должников без решения суда.