Либо женат, либо алиментщик. В ФССП рассказали, как выглядит типичный должник в России
Обычно должники проживают в крупных городах или региональных центрах
31 октября 2025, 13:49, ИА Амител
Типичный должник в России – это мужчина 35–45 лет, сообщил глава ведомства Дмитрий Аристов в интервью "Известиям".
«Обычно такие граждане проживают в крупных городах или региональных центрах. Их финансовые ресурсы зачастую не позволяют полностью расплатиться с долгами. Чаще всего должник либо женат, либо должен алименты бывшей жене, имеет в имуществе автомобиль или квартиру», - рассказал Аристов.
В среднем сумма задолженности составляет приблизительно 62,5 тысячи рублей. Наиболее распространенными являются долги по кредитам и административным штрафам.
Ранее сообщалось, что уже с 1 ноября судебные приставы смогут списывать деньги с карт должников без решения суда.
14:24:43 31-10-2025
Когда у вас появляются деньги — у вас появляются женщины! Появляются женщины — пропадают деньги! Пропадают деньги — пропадают женщины! Пропадают женщины — появляются деньги!
14:48:15 31-10-2025
Статья, прям, призыв к бесбрачию, а там уже и чайлдфри можно подтянуть, а это не законно, следовательно и статья подрывающая желание "размножаться" и строить отношения
06:20:07 01-11-2025
Какое отвратительное слово - "алиментщик".
08:00:27 01-11-2025
Гость (06:20:07 01-11-2025) Какое отвратительное слово - "алиментщик".... Каждый гражданин переступающий порог ЗАГСа со своей благоверной должен помнить, что через какое-то время по статистике 80% он окажется "алиментщиком", и его будут называть должником (даже если по факту таковым не является!), а его уже бывшая "благоверная" будет оппонентом в суде и потом по жизни... Такие дела.