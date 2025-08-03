НОВОСТИПолитика

Глава МИД Британии усомнился в завершении конфликта на Украине в 2025 году

Дэвид Лэмми считает, что стороны продолжают вести переговоры

03 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Aleks M / unsplash.com
Конфликт на Украине вряд ли удастся урегулировать в ближайший год, но стороны продолжат вести переговоры, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. 

«Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия настроена на эти переговоры», - цитирует его ТАСС.

29 июля американский президент Дональд Трамп объявил о начале 10-дневного отсчета крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что РФ продолжает спецоперацию, сохраняя приверженность мирному урегулированию.

Комментарии 3

Avatar Picture
dok_СФ

10:46:34 03-08-2025

В планах Бримании 2030 год..

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:06:19 03-08-2025

dok_СФ (10:46:34 03-08-2025) В планах Бримании 2030 год..... ну очевидно же, при чем тут Британия то. если Вы в курсе дел, то у Вас бы не было сомнений

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:47 04-08-2025

Че? Трамп же сказал к 8 августа

  1 Нравится
Ответить
