Глава МИД Британии усомнился в завершении конфликта на Украине в 2025 году

Дэвид Лэмми считает, что стороны продолжают вести переговоры

03 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Aleks M / unsplash.com

Конфликт на Украине вряд ли удастся урегулировать в ближайший год, но стороны продолжат вести переговоры, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

«Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия настроена на эти переговоры», - цитирует его ТАСС.

29 июля американский президент Дональд Трамп объявил о начале 10-дневного отсчета крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что РФ продолжает спецоперацию, сохраняя приверженность мирному урегулированию.