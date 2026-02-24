НОВОСТИОбщество

Барнаульский бизнесмен получил условный срок за обман 55 инвалидов

Суд вынес приговор по делу о махинациях с техникой для реабилитации

24 февраля 2026, 16:02, ИА Амител

Фемида / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Центральный районный суд Барнаула приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в размере 50 тысяч рублей Геннадия Бусарова — главу компании "Алтайледтех".

Предприниматель признан виновным в мошенничестве при поставке технических средств реабилитации для людей с нарушениями слуха, сообщает пресс‑служба прокуратуры Алтайского края.

По данным следствия, в 2022 году компания Бусарова выиграла тендер на поставку за счет федерального бюджета телефонных устройств и телевизора для 55 инвалидов по слуху. Однако при исполнении контракта были допущены грубые нарушения.

Так, в сопроводительных документах отсутствовала полная спецификация и маркировка техники, инвалидам передали аппараты, не соответствующие заявленным техническим требованиям, — с заниженными характеристиками и по меньшей стоимости, а телевизор вовсе не был поставлен.

В результате Отделение Фонда пенсионного и социального страхования, оплатившее госконтракт, лишилось более 700 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела ущерб был полностью возмещен. Пострадавшим выдали технику надлежащего качества, а их права в сфере реабилитации — восстановлены.
Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мошенники только один раз смогли обмануть очень бдительную девушку. Она хотела арендовать квартиру и ввела данные своей карты в "специальное приложение".

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В России появились мошенники, продающие вещи в домовых чатах

МВД предупреждает о новом виде мошенничества в мессенджерах
НОВОСТИОбщество

Барнаул суд Мошенники

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:18:41 24-02-2026

ничего люди не боятся, ни людского суда, ни божьего... а потом удивляются: за что мне? (детям, внукам)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:42:37 24-02-2026

Потому что должна существовать справедливая неотвратимость наказания при жизни, а не надежда на карму или выдуманные божеств. А не так, что за лайк садят на пять лет, а за украденный из бюджета миллиард выпускают через полгода по причине слабого здоровья

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:18:57 25-02-2026

Маловато будет...

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров