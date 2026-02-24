Барнаульский бизнесмен получил условный срок за обман 55 инвалидов
Суд вынес приговор по делу о махинациях с техникой для реабилитации
24 февраля 2026, 16:02, ИА Амител
Центральный районный суд Барнаула приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в размере 50 тысяч рублей Геннадия Бусарова — главу компании "Алтайледтех".
Предприниматель признан виновным в мошенничестве при поставке технических средств реабилитации для людей с нарушениями слуха, сообщает пресс‑служба прокуратуры Алтайского края.
По данным следствия, в 2022 году компания Бусарова выиграла тендер на поставку за счет федерального бюджета телефонных устройств и телевизора для 55 инвалидов по слуху. Однако при исполнении контракта были допущены грубые нарушения.
Так, в сопроводительных документах отсутствовала полная спецификация и маркировка техники, инвалидам передали аппараты, не соответствующие заявленным техническим требованиям, — с заниженными характеристиками и по меньшей стоимости, а телевизор вовсе не был поставлен.
В результате Отделение Фонда пенсионного и социального страхования, оплатившее госконтракт, лишилось более 700 тысяч рублей.
После возбуждения уголовного дела ущерб был полностью возмещен. Пострадавшим выдали технику надлежащего качества, а их права в сфере реабилитации — восстановлены.
Приговор пока не вступил в законную силу.
16:18:41 24-02-2026
ничего люди не боятся, ни людского суда, ни божьего... а потом удивляются: за что мне? (детям, внукам)
22:42:37 24-02-2026
Гость (16:18:41 24-02-2026) ничего люди не боятся, ни людского суда, ни божьего... а пот...
Потому что должна существовать справедливая неотвратимость наказания при жизни, а не надежда на карму или выдуманные божеств. А не так, что за лайк садят на пять лет, а за украденный из бюджета миллиард выпускают через полгода по причине слабого здоровья
07:18:57 25-02-2026
Маловато будет...