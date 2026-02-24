Барнаульский бизнесмен получил условный срок за обман 55 инвалидов

Суд вынес приговор по делу о махинациях с техникой для реабилитации

24 февраля 2026, 16:02, ИА Амител

Фемида / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Центральный районный суд Барнаула приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в размере 50 тысяч рублей Геннадия Бусарова — главу компании "Алтайледтех".

Предприниматель признан виновным в мошенничестве при поставке технических средств реабилитации для людей с нарушениями слуха, сообщает пресс‑служба прокуратуры Алтайского края.

По данным следствия, в 2022 году компания Бусарова выиграла тендер на поставку за счет федерального бюджета телефонных устройств и телевизора для 55 инвалидов по слуху. Однако при исполнении контракта были допущены грубые нарушения.

Так, в сопроводительных документах отсутствовала полная спецификация и маркировка техники, инвалидам передали аппараты, не соответствующие заявленным техническим требованиям, — с заниженными характеристиками и по меньшей стоимости, а телевизор вовсе не был поставлен.

В результате Отделение Фонда пенсионного и социального страхования, оплатившее госконтракт, лишилось более 700 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела ущерб был полностью возмещен. Пострадавшим выдали технику надлежащего качества, а их права в сфере реабилитации — восстановлены.

Приговор пока не вступил в законную силу.

