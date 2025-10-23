Голикова: В России запустят регистр с данными о беременных

Регистр будет включать не только информацию о течении беременности, но и данные о состоянии здоровья новорожденных детей

23 октября 2025, 21:00, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

С 1 марта 2026 года в России начнет работу единый федеральный регистр, который будет содержать подробные сведения о беременных женщинах и исходах беременности. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщает РИА Новости.

Как отметила Голикова, новая система позволит осуществлять мониторинг ситуации в сфере материнства и детства. Регистр будет включать не только информацию о течении беременности, но и данные о состоянии здоровья новорожденных детей.

Инициатива создания единой базы данных направлена на совершенствование системы медицинского сопровождения беременности и улучшение демографической политики.

Ранее сообщалось, что проезд для беременных женщин предложили сделать бесплатным. В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 января 2026 года.