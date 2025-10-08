Проезд для беременных женщин предложили сделать бесплатным

Для этого необходимо будет предоставить специальный документ

08 октября 2025, 12:44, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Беременным женщинам предложили предоставить право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, пишет "Парламентская газета".

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Авторы инициативы отмечают, что властей регионов необходимо обязать ввести бесплатный проезд для будущих мам.

«Бесплатный проезд планируется предоставлять на основании документа медицинской организации, на учете которой состоит беременная женщина», – уточняется в документе.

В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 января 2026 года.

Ранее алтайский депутат предложил ввести штрафы за отказ уступить место беременным в транспорте.