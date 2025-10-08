Проезд для беременных женщин предложили сделать бесплатным
Для этого необходимо будет предоставить специальный документ
08 октября 2025, 12:44, ИА Амител
Беременным женщинам предложили предоставить право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, пишет "Парламентская газета".
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Авторы инициативы отмечают, что властей регионов необходимо обязать ввести бесплатный проезд для будущих мам.
«Бесплатный проезд планируется предоставлять на основании документа медицинской организации, на учете которой состоит беременная женщина», – уточняется в документе.
В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 января 2026 года.
Ранее алтайский депутат предложил ввести штрафы за отказ уступить место беременным в транспорте.
А как узнать,если неделю всего беременна?
13:12:04 08-10-2025
Гость (12:46:18 08-10-2025) А как узнать,если неделю всего беременна?... У вас задержка? Бегом за документом!!!!
14:45:46 08-10-2025
Гость (12:46:18 08-10-2025) А как узнать,если неделю всего беременна?...
А вы что, хотите чтобы через полчаса уже было видно (с) анекдот
12:51:02 08-10-2025
А за чей счет? Итак уже ждем-не дождёмся нового повышения цен на проезд.
12:51:43 08-10-2025
Бред. они инвалиды что ли? Мало того, им щас государство за роды платит. Деньги есть.
Щас начнутся проблемы и споры, беременная или толстая. Мало без этого проблем?
Лучше бы детям сделали проезд бесплатно в школу! Достали уже случаи с высаживанием и спорами
12:56:53 08-10-2025
Гость (12:51:43 08-10-2025) сделали проезд бесплатно в школу! ... за Ваш счет всех будут возить?
13:03:26 08-10-2025
Хитрецы будут печатать справки сами, а как проверить ее подлинность?
На надо. Иначе 50% пассажирок будет "беременными"
13:05:48 08-10-2025
За чей счет банкет? Государство хочет позаботиться о беременных женщинах? Пусть соцфонд делает им ежемесячную выплату на проезд. например, деньги на 100 поездок. Детям так же. Будет поддержка детей, беременных и перевозчиков. Все довольны.
13:57:04 08-10-2025
Кто её беременной сделал - тот тоже должен ездить бесплатно.
14:36:28 08-10-2025
Гость (13:57:04 08-10-2025) Кто её беременной сделал - тот тоже должен ездить бесплатно.... Логично!
14:34:34 08-10-2025
А вот так исподволь фотмируется негативное отношение к многодетным, беременным и вообще к детным. И все это прикрыто "заботой" и пропагандой традиционных ценностей.
16:42:26 08-10-2025
Не боитесь, беременная скорее родит чем получит такую справку, у нас такой край, что просто так вам выкусить только дадут.