НОВОСТИОбщество

Проезд для беременных женщин предложили сделать бесплатным

Для этого необходимо будет предоставить специальный документ

08 октября 2025, 12:44, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Беременным женщинам предложили предоставить право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, пишет "Парламентская газета".

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Авторы инициативы отмечают, что властей регионов необходимо обязать ввести бесплатный проезд для будущих мам.

«Бесплатный проезд планируется предоставлять на основании документа медицинской организации, на учете которой состоит беременная женщина», – уточняется в документе.

В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 января 2026 года.

Ранее алтайский депутат предложил ввести штрафы за отказ уступить место беременным в транспорте.

Такси / Фото: amic.ru

Беременных россиянок захотели обеспечить бесплатным проездом на такси

Инициатива направлена на облегчение доступа беременных к регулярным медосмотрам и на снижение финансовой нагрузки
НОВОСТИОбщество

общественный транспорт инициативы

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

12:46:18 08-10-2025

А как узнать,если неделю всего беременна?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:04 08-10-2025

Гость (12:46:18 08-10-2025) А как узнать,если неделю всего беременна?... У вас задержка? Бегом за документом!!!!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:46 08-10-2025

Гость (12:46:18 08-10-2025) А как узнать,если неделю всего беременна?...
А вы что, хотите чтобы через полчаса уже было видно (с) анекдот

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:02 08-10-2025

А за чей счет? Итак уже ждем-не дождёмся нового повышения цен на проезд.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:43 08-10-2025

Бред. они инвалиды что ли? Мало того, им щас государство за роды платит. Деньги есть.
Щас начнутся проблемы и споры, беременная или толстая. Мало без этого проблем?

Лучше бы детям сделали проезд бесплатно в школу! Достали уже случаи с высаживанием и спорами

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:53 08-10-2025

Гость (12:51:43 08-10-2025) сделали проезд бесплатно в школу! ... за Ваш счет всех будут возить?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:26 08-10-2025

Хитрецы будут печатать справки сами, а как проверить ее подлинность?
На надо. Иначе 50% пассажирок будет "беременными"

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:48 08-10-2025

За чей счет банкет? Государство хочет позаботиться о беременных женщинах? Пусть соцфонд делает им ежемесячную выплату на проезд. например, деньги на 100 поездок. Детям так же. Будет поддержка детей, беременных и перевозчиков. Все довольны.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:04 08-10-2025

Кто её беременной сделал - тот тоже должен ездить бесплатно.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:28 08-10-2025

Гость (13:57:04 08-10-2025) Кто её беременной сделал - тот тоже должен ездить бесплатно.... Логично!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:34 08-10-2025

А вот так исподволь фотмируется негативное отношение к многодетным, беременным и вообще к детным. И все это прикрыто "заботой" и пропагандой традиционных ценностей.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:26 08-10-2025

Не боитесь, беременная скорее родит чем получит такую справку, у нас такой край, что просто так вам выкусить только дадут.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров