Голоса культовых героев появились у виртуальных ассистентов T2

Абоненты могут выбрать помощника с интонациями "Крестного отца", Анджелины Джоли или Шрека

Персонажи голосов ассистента / Иллюстрация предоставлена Т2

T2 представила обновленную подборку голосов для виртуальных помощников. Теперь пользователи могут выбирать ассистентов с интонациями известных героев кино.

Новая коллекция делает использование ассистентов не только удобным, но и интересным. Голоса, знакомые по фильмам, придают общению больше эмоций и индивидуальности. При этом сохраняется высокий уровень безопасности – помощники фильтруют спам-звонки и помогают распознавать мошенников.

Абонентам доступны голоса, которые многие слышали в российском дубляже. В список добавили три новых персонажа:

Марлон – рассудительный советник с голосом Владимира Еремина, известного по дубляжу "Крестного отца";

Новинки доступны клиентам T2 в приложении и на сайте оператора.

«Когда мы создавали эту функцию, мы хотели не просто развлечь пользователей, а действительно предложить им персонализированный опыт взаимодействия с голосовым ассистентом», – сказал директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.

По его словам, компания постоянно совершенствует сервисы и дает абонентам свободу выбора. Важно, чтобы голос помощника был не только полезным, но и близким по духу. Именно поэтому клиенты могут подобрать ассистента, который отражает их характер и настроение.

