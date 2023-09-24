Гроза с ледяной крупой обрушится на Алтайский край 24 сентября

День будет холодным

24 сентября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Холодная и сырая погода будет в Алтайском крае днем 24 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит +11...+16 градусов. На большей части территории при этом будут умеренные, местами сильные дожди и грозы. Также возможен град в виде ледяной крупы. Ветер подует северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.

В Барнауле будет до 13 градусов тепла и умеренный дождь. Не исключена и гроза. Скорость ветра – до 13 м/с.

Ранее рассказали, когда в Барнауле снова станет тепло.