Гроза с ледяной крупой обрушится на Алтайский край 24 сентября
День будет холодным
24 сентября 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Холодная и сырая погода будет в Алтайском крае днем 24 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха составит +11...+16 градусов. На большей части территории при этом будут умеренные, местами сильные дожди и грозы. Также возможен град в виде ледяной крупы. Ветер подует северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.
В Барнауле будет до 13 градусов тепла и умеренный дождь. Не исключена и гроза. Скорость ветра – до 13 м/с.
Ранее рассказали, когда в Барнауле снова станет тепло.
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